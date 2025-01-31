Акція проти України: в столиці Естонії підпалили ресторан Slava Ukrainа

На записах камери спостереження видно, що це був навмисний і свідомий вчинок.

У п'ятницю, 31 січня, в естонській столиці Таллінні сталася пожежа в ресторані української кухні з назвою Slava Ukrainа. Поліція підозрює підпал.

Про це повідомив суспільний мовник Естонії ERR.

За словами речниці Управління поліції та прикордонної охорони Брітта Сепп, повідомлення про пожежу надійшло близько 5 години ранку

"За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини інциденту розслідуються в рамках кримінального провадження за статтею про пошкодження і знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки триває збір доказів", – зазначила вона.

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У приміщенні спрацювала пожежна сигналізація, рятувальники прибули оперативно і загоряння швидко загасили.

Вогонь був лише на першому поверсі будівлі, але дим поширився і на другий поверх, де розташований готель. З готельного номера врятували одну людину, яку відразу оглянули медики.

Власник ресторану Март Луїк заявив, що на записах камери спостереження видно, що це був навмисний і свідомий вчинок.

"У поліції є відеозапис. Сподіваємося, вони спіймають організатора. Схоже, була акція, спрямована проти України", - сказав він.

У соцмережах ресторану повідомили, що заклад тимчасово припинив роботу.

Нагадаємо, під Києвом 18-річний хлопець на замовлення кураторів з Росії підпалив релейну шафу на залізниці. Подія сталася поблизу села Клавдієво-Тарасове.

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