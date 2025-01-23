В Лос-Анджелесі спалахнула чергова масштабна пожежа (відео)

Евакуйовано понад 50 тисяч людей з різних районів.

В американському Лос-Анджелесі сталася чергова масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 36 квадратних кілометрів за лічені години.

Про це пише CNN.

В Лос-Анджелесі знову спалахнула чергова масштабна пожежа

Наразі понад 4 тисячі пожежників намагаються приборкати вогонь, проте сильний вітер значно ускладнює це завдання.

"Ситуація залишається динамічною, і пожежу, як і раніше, важко стримати, хоча ми й перемагаємо", — сказав начальник пожежної охорони округу Лос-Анджелес Ентоні Марроне.

Нагадаємо, канадський пожежний літак зіткнувся з аматорським дроном над палаючим Лос-Анджелесом. Поліція розпочала розслідування та пошуки оператора дрона, який порушив заборону на польоти у зоні пожежі.

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