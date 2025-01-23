В Лос-Анджелесе вспыхнул очередной масштабный пожар (видео)

Эвакуировано более 50 тысяч человек из разных районов.
В американском Лос-Анджелесе произошел очередной масштабный пожар. Огонь охватил более 36 квадратных километров в считанные часы.
Об этом пишет CNN.
Сейчас более 4 тысяч пожарных пытаются обуздать огонь, однако сильный ветер значительно усложняет эту задачу.
"Ситуация остается динамичной, и пожар по-прежнему тяжело сдержать, хотя мы и побеждаем", — сказал начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.
Напомним, канадский пожарный самолет столкнулся с любительским дроном над горящим Лос-Анджелесом. Полиция начала расследование и поиск оператора дрона, который нарушил запрет на полеты в зоне пожара.
Читайте также: