В Лос-Анджелесе вспыхнул очередной масштабный пожар (видео)

Эвакуировано более 50 тысяч человек из разных районов.

В американском Лос-Анджелесе произошел очередной масштабный пожар. Огонь охватил более 36 квадратных километров в считанные часы.

Об этом пишет CNN.

В Лос-Анджелесе снова вспыхнул очередной масштабный пожар

Сейчас более 4 тысяч пожарных пытаются обуздать огонь, однако сильный ветер значительно усложняет эту задачу.

"Ситуация остается динамичной, и пожар по-прежнему тяжело сдержать, хотя мы и побеждаем", — сказал начальник пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне.

Напомним, канадский пожарный самолет столкнулся с любительским дроном над горящим Лос-Анджелесом. Полиция начала расследование и поиск оператора дрона, который нарушил запрет на полеты в зоне пожара.

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