Байден неудачно пошутил о пожарах в Лос-Анджелесе

Президент США Джо Байден неудачно пошутил о лесных пожарах в Лос-Анджелесе, обращаясь к вице-президенту Камале Харрис.

Свои заявления глава государства сделал во время брифинга в Белом доме, сообщают New York Post и Fox News.

В начале брифинга по пожарам в Лос-Анджелесе Байден обратился к Харрис, уроженке Калифорнии, с призывом "зажигать". Такие слова удивили многих, учитывая масштаб вызванных стихией разрушений.

"Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это непосредственно коснется, поэтому зажигайте!" – сказал президент США.

Харрис удивленно взглянула на Байдена, когда тот сидел рядом за столом в зале Рузвельта.

"Не шутка", — добавил он в ответ на ошеломление вице-президента.

Кроме того, на брифинге Байден обвинил местные энергетические компании в ответственности за пересыхание пожарных гидрантов в регионе. В свою очередь оба поставщика электроэнергии быстро опровергли это утверждение.

Напомним, в Лос-Анджелесе бушуют разрушительные лесные пожары, которые сравняли с землей целые районы. Десятки тысяч человек были эвакуированы. Под угрозой оказались богатые, знаковые районы города.

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