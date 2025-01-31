Акция против Украины: в столице Эстонии подожгли ресторан Slava Ukrainа

На записях камеры наблюдения видно, что это был умышленный и сознательный поступок.

В пятницу, 31 января, в эстонской столице Таллинне произошел пожар в ресторане украинской кухни под названием Slava Ukrainа. Полиция подозревает поджог.

Об этом сообщил общественный вещатель Эстонии ERR.

По словам пресс-секретаря Управления полиции и пограничной охраны Бритта Сеппа, сообщение о пожаре поступило около 5 часов утра.

"По предварительной информации, это мог быть поджог. Обстоятельства инцидента расследуются в рамках уголовного производства по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это предварительная правовая оценка, поскольку идет сбор доказательств", — отметила она.

Также читайте В Москве вспыхнул масштабный пожар

В помещении сработала пожарная сигнализация, спасатели прибыли оперативно и возгорание быстро потушили.

Огонь был только на первом этаже здания, но дым распространился и на второй этаж, где расположен отель. С гостиничного номера спасли одного человека, которого сразу осмотрели медики.

Владелец ресторана Март Луик заявил, что на записях камеры наблюдения видно, что это был умышленный и сознательный поступок.

"У полиции есть видеозапись. Надеемся, они поймают организатора. Похоже, была акция, направленная против Украины", — сказал он.

В соцсетях ресторана сообщили, что заведение временно прекратило работу.

Напомним, под Киевом 18-летний парень по заказу кураторов из России поджег релейный шкаф на железной дороге. Событие произошло вблизи села Клавдиево-Тарасово.

Читайте также: