ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

MELOVIN вперше прокоментував розрив із нареченим: "Мені боляче і потрібен час, щоб відпустити"

Артист порушив мовчання та висловився про зміни в особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN вперше прокоментував розрив із нареченим-військовим Петром.

Артист порушив мовчання та висловився про зміни в особистому житті. Виконавець говорить, що їхній розрив остаточний і возз'єднання не є можливим. MELOVIN також запевнив, що нещодавні чутки про зраду Петра не відповідають дійсності. Співак наголосив, що Петро – людина честі, а те, що намагаються на нього вилити, не має нічого спільного з реальністю.

"Ми не разом, і це крапка, поставлена без зайвих ефектів – чітко та чесно. Петро – людина честі, людина, яка рятує життя. Усе, що намагаються на нього вилити, не має нічого спільного з реальністю. Іноді повага – це найгучніша форма тиші. Наше розставання ще болить", - прокоментував артист.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Також MELOVIN зізнався, що розрив дається йому нелегко. Виконавцеві досі болять такі зміни в особистому житті. Проте артист сподівається, що незабаром його стан покращиться, і від відчуватиме лише вдячність за ці стосунки.

"Кохання не завжди йде тихо. Інколи воно обривається як нота, що зависла в повітрі, залишає слід, який ще довго відлунює всередині. Мені як і боляче, так і водночас я вдячний за все, що було справжнім. Мені потрібен час, щоб відпустити біль і зберегти світло", - підсумував артист.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, торік восени MELOVIN заручився з нареченим-військовим і водночас розсекретив їхні стосунки. Проте вже 14 лютого оголосив про розрив.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie