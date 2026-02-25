MELOVIN вперше прокоментував розрив із нареченим: "Мені боляче і потрібен час, щоб відпустити"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Український співак MELOVIN вперше прокоментував розрив із нареченим-військовим Петром.

Артист порушив мовчання та висловився про зміни в особистому житті. Виконавець говорить, що їхній розрив остаточний і возз'єднання не є можливим. MELOVIN також запевнив, що нещодавні чутки про зраду Петра не відповідають дійсності. Співак наголосив, що Петро – людина честі, а те, що намагаються на нього вилити, не має нічого спільного з реальністю.

"Ми не разом, і це крапка, поставлена без зайвих ефектів – чітко та чесно. Петро – людина честі, людина, яка рятує життя. Усе, що намагаються на нього вилити, не має нічого спільного з реальністю. Іноді повага – це найгучніша форма тиші. Наше розставання ще болить", - прокоментував артист.

Реклама

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Також MELOVIN зізнався, що розрив дається йому нелегко. Виконавцеві досі болять такі зміни в особистому житті. Проте артист сподівається, що незабаром його стан покращиться, і від відчуватиме лише вдячність за ці стосунки.

"Кохання не завжди йде тихо. Інколи воно обривається як нота, що зависла в повітрі, залишає слід, який ще довго відлунює всередині. Мені як і боляче, так і водночас я вдячний за все, що було справжнім. Мені потрібен час, щоб відпустити біль і зберегти світло", - підсумував артист.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Нагадаємо, торік восени MELOVIN заручився з нареченим-військовим і водночас розсекретив їхні стосунки. Проте вже 14 лютого оголосив про розрив.