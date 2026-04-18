Вакарчук на зруйнованій ТЕС ДТЕК закликав міжнародну спільноту допомогти відновленню енергетики
Лідер гурту «Океан Ельзи» зустрівся з енергетиками ДТЕК на зруйнованій теплоелектростанції та закликав міжнародну спільноту до допомоги у відбудові української енергосистеми.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Вони руйнують наші енергетичні об’єкти в Україні постійно. Саме тому ваша підтримка дуже важлива. Саме тому вона має таке велике значення, і ми вдячні за цю підтримку. Будь ласка, продовжуйте допомагати нам і підтримувати нас, тому що це рятує життя українців. І це робить наш опір сильнішим», — сказав Вакарчук.
Він виступив з концертом для енергетиків на зруйнованій електростанції висловлюючи їм подяку за їх важку працю.
«Вони — справжні герої. Ризикуючи життям, під постійними обстрілами російських „Шахедів“ і ракет, роблять усе можливе, щоб у наших домівках були світло і тепло», — наголосив співак.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані росією понад 220 разів.