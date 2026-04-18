Історичний фінал: українські тенісистки розіграють титул турніру WTA в Руані
Марта Костюк та Вероніка Подрез зустрінуться у вирішальному матчі за трофей турніру WTA 250 в Руані.
Українські тенісистки Марта Костюк та Вероніка Подрез вийшли до фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.
У півфіналі 23-річна Костюк (№28 WTA) обіграла німкеню Татьяну Марію (№63 WTA) з рахунком 6:3, 6:0.
Цей фінал стане п'ятим для Марти на рівні WTA. У попередніх чотирьох фіналах українка здобула один титул, коли перемогла на турнірі WTA 250 в Остіні.
19-річна Подрез (№209 WTA) автоматично пройшла до фіналу, оскільки румунка Сорана Кирстя (№26 WTA) знялася з півфінального матчу через травму лівої ноги.
Для Подрез це буде дебютний фінал турніру WTA, вона вперше в кар'єрі грає в основі змагань такого високого рівня.
Загалом вперше в історії українські тенісистки розіграють між собою титул чемпіонки на турнірі WTA.
Фінальний поєдинок турніру між Костюк та Подрез відбудеться у неділю, 19 квітня.
Раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 500 у німецькому Штутгарті, де поступилася чешці Кароліні Муховій — 4:6, 6:2, 4:6.