Исторический финал: украинские теннисистки разыграют титул турнира WTA в Руане

Марта Костюк и Вероника Подрез встретятся в решающем матче за трофей турнира WTA 250 в Руане.

Максим Приходько
Марта Костюк / © Associated Press

Украинские теннисистки Марта Костюк и Вероника Подрез вышли в финал турнира WTA 250 во французском Руане.

В полуфинале 23-летняя Костюк (№28 WTA) обыграла немку Татьяну Марию (№63 WTA) со счетом 6:3, 6:0.

Этот финал станет пятым для Марты на уровне WTA. В предыдущих четырех финалах украинка завоевала один титул, победив на турнире WTA 250 в Остине.

19-летняя Подрез (№209 WTA) автоматически прошла в финал, поскольку румынка Сорана Кырстя (№26 WTA) снялась с полуфинального матча из-за травмы левой ноги.

Для Подрез это будет дебютный финал турнира WTA, она впервые в карьере играет в основе соревнований столь высокого уровня.

В целом впервые в истории украинские теннисистки разыграют между собой титул чемпионки на турнире WTA.

Финальный поединок турнира между Костюк и Подрез состоится в воскресенье, 19 апреля.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, где уступила чешке Каролине Муховой — 4:6, 6:2, 4:6.

