Ціни на нафту різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки

Ціни на сиру нафту впали приблизно на 10% після того, як Іран оголосив, що Ормузька протока «повністю відкрита» для всіх комерційних транспортних засобів до закінчення дії угоди про припинення вогню зі Сполученими Штатами.

Про це свідчать дані Trading Economic.

Станом на 17:00 п’ятниці, 17 квітня, вартість нафти марки Brent, світового еталону сирої нафти, знизилася на 10,73% — до 88,73 долара за барель. Водночас ціна продовжує падати.

Ф’ючерси на проміжний контракт на американську нафту West Taxes впали на 10,82% — до 84,44 долара.

Це знаменує собою найрізкіше падіння вартості сирої нафти за останні шість тижнів, оскільки ціни залишалися підвищеними під час ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Ормузька протока, через яку здійснюється 20% світових постачань сирої нафти й газу, була закрита Іраном у відповідь на наступ, розпочатий США та Ізраїлем 28 лютого.

До початку цього тижня аналітики попереджали, що ціна на нафту може досягти піку в 150 доларів за унцію, якщо конфлікт триватиме, оскільки Тегеран натякав, що його союзники, повстанці-хусити з Ємену, перекриють постачання через протоку Баб-ель-Мандеб у Червоному морі.

Падіння цін на нафту сталося через кілька хвилин після того, як міністр закордонних справ Ісламської Республік Іран Аббас Арагчі підтвердив у соціальних мережах, що Ормузька протока відкриється після тижнів закриття. Однак він заявив, що відкриття життєво важливого водного шляху триватиме до укладення договору про припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном.

У своїй публікації на Truth Social Трамп заявив, що Ормузька протока залишається «повністю відкритою» для комерційного судноплавства навіть попри те, що військово-морська блокада США, спрямована проти Ірану, залишається чинною.

«Ормузька протока повністю відкрита та готова для бізнесу й повноцінного проходу, але морська блокада залишатиметься чинною лише стосовно Ірану доти, доки наша угода з ним не буде завершена на 100%», — написав Трамп.

Нагадаємо, раніше США вирішили не продовжувати спеціальні дозволи на операції з російською та іранською нафтою. Міністр фінансів країни Скотт Бессент офіційно підтвердив повернення санкційного режиму.