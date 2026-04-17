Як витягнути зламаний ключ із замка: ефективні та перевірені методи

Замок / © Freepik

Реклама

Ситуація, коли ключ ламається просто в замковій щілині, зазвичай трапляється несподівано і створює серйозні незручності. В багатьох випадках проблему можна вирішити самостійно, однак важливо діяти обережно, щоб не пошкодити механізм остаточно.

Про це повідомило видання All news.

Насамперед не варто намагатися проштовхнути уламок вглиб замка або вставити його назад для відкривання. Такі дії лише погіршують ситуацію — фрагмент заходить глибше, і тоді допомоги майстра вже не уникнути.

Реклама

Коли уламок застряг врівень із замком, застосовують інші способи. Один з найефективніших — використання тонкої пилочки для ручного лобзика. Її обережно вводять до щілини вздовж ключа, розташовуючи зубці в напрямку до себе. Після цього пилочку трохи повертають, щоб вона зачепилася за нарізку, і витягують уламок назовні.

Для товстіших ключів інколи підходить метод із саморізом. Його акуратно вкручують на кілька міліметрів у місце зламу, після чого витягують уламок за допомогою плоскогубців. Також можна спробувати використати потужний магніт, але цей варіант працює лише зі сталевими ключами, оскільки латунні або алюмінієві не реагують на нього.

Окремо виділяють спосіб із суперклеєм, який вважається ризикованим. На зріз уламка, що залишився у руках, наносять краплю клею і притискають до частини в замку. Після зчеплення намагаються обережно витягнути ключ. Водночас важливо, щоб клей не потрапив на внутрішні поверхні механізму, інакше замок може остаточно вийти з ладу.

Якщо ключ зламався під час повороту і замок залишився у проміжному положенні, уламок може бути заблокований внутрішніми пінами. В такому разі спершу потрібно повернути личинку у вихідне положення — зазвичай вертикальне — за допомогою плоскої викрутки, і лише після цього переходити до вилучення.

Реклама

Фахівці радять припинити спроби, якщо протягом близько 10–15 хвилин уламок не зрушив з місця. Подальші дії можуть пошкодити пружини та інші елементи замка. В таких випадках краще звернутися до майстра.

Також варто звертати увагу на стан замка: якщо ключ починає заїдати або повертається з труднощами, механізм потребує обслуговування. Ігнорування цих сигналів часто призводить до пошкодження ключа.

