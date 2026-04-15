Секрет відкривання банок: лайфгак із диханням допоможе це зробити швидко та легко

Скляна банка / © Pixabay

Реклама

Проблема із відкриванням скляних банок знайома багатьом. Виявляється, результат залежить не лише від сили рук, а й від того, як людина дихає під час спроби відкрутити кришку.

Про це повідомила професорка математики Ханна Фрай.

Науковиця пояснила, що більшість людей інстинктивно вдихають і затримують дихання, напружуючи м’язи, коли намагаються відкрити банку.

Реклама

За її словами, ефективніше діяти навпаки: потрібно зробити сильний видих одночасно з обертанням кришки. Такий підхід допомагає досягти кращого результату.

Фахівчиня зазначає, що рука і тулуб є м’якими структурами, які потребують стабілізації. Під час затримки дихання організм витрачає додаткові зусилля на напруження, тоді як видих дозволяє спрямувати більше енергії безпосередньо на відкручування.

«Причина, чому це працює, полягає в тому, що ваша рука — це маленька м’яка локшина. Вона прикріплена до вашого тулуба, який також надзвичайно м’який. Їй потрібно докласти багато зусиль, щоб стабілізуватися, і вам потрібно, щоб вся ця енергія пішла на відкриття банки. Одне, що ви можете зробити, це глибоко вдихнути та затримати його, наповнюючи легені повітрям і збільшуючи тиск у внутрішній порожнині. Це те, що люди інстинктивно роблять, коли намагаються виконати щось важке», — підкреслила Фрай.

Цей принцип застосовують і в інших сферах, зокрема у спорті, де контроль дихання допомагає ефективніше виконувати фізичні рухи.

Реклама

