Раковина / © unsplash.com

Реклама

Фахівці з ремонту сантехніки застерігають: звичайна побутова дія — зливання окропу після варіння макаронів, круп чи картоплі — може поступово пошкодити каналізаційні труби.

Про це повідомило видання Добрі новини.

У сучасних квартирах дедалі частіше використовують пластикові труби — з ПВХ або поліпропілену. Вони зручні в монтажі, але мають суттєвий недолік: чутливість до високих температур. Регулярний контакт із окропом призводить до розм’якшення матеріалу, деформації та втрати герметичності на стиках.

Реклама

З часом це може спричинити появу мікротріщин і протікань. Особливо небезпечно, що пошкодження часто виникають у прихованих місцях — за кухонними меблями або в стінах. У підсумку незначна на перший погляд звичка може обернутися затопленням, пошкодженням ремонту та витратами на заміну труб.

Щоб уникнути проблем, майстри радять перед зливанням гарячої води відкривати холодний кран. У такому разі вода змішується ще в сифоні й у труби потрапляє вже безпечна температура.

Окремо фахівці наголошують: не варто зливати в раковину жир. Після охолодження він осідає на стінках труб і може утворювати щільні засмічення. Краще дочекатися, поки жир застигне, зібрати його паперовим рушником і викинути в смітник.

