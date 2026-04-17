- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 66
- Час на прочитання
- 2 хв
Арешт заступника командира 58-ї бригади: у чому звинувачують полковника
Полковника затримали під час отримання другої частини обумовленої неправомірної вигоди — 2000 доларів.
Правоохоронці затримали заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Його звинуватили в отриманні хабаря за сприяння у переведенні військовослужбовця до своєї військової частини.
Про затримання полковника ЗСУ повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
За інформацією слідства, 1 березня 2026 року підозрюваний висловив вимогу про передачу неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США за сприяння у переведенні до своєї військової частини військовослужбовця іншої частини.
У четвер, 16 квітня, полковника затримали під час отримання другої частини обумовленої неправомірної вигоди — 2000 доларів.
За клопотанням прокурора до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 1 мільйон гривень — 998 400 грн.
Дії підозрюваного кваліфікуються як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського підтвердили затримання.
«Командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування. Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи», — йдеться у повідомленні.
Водночас військові нагадали про принцип презумпції невинуватості.
«Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду», — наголосили в бригаді.
58-а окрема мотопіхотна бригада продовжує утримувати визначені рубежі оборони на Харківському напрямку.
