Сантехніки не рекомендують виливати окріп до раковини

Багато людей навіть не здогадуються, що звичка виливати окріп безпосередньо до раковини на кухні може бути потенційно небезпечною. У сучасних помешканнях переважна більшість каналізаційних систем виготовлена з пластикових труб, які не здатні витримувати екстремальні температури.

Недотримання правил використання може привести до серйозних проблем із водовідведенням.

Окріп може призвести до розм’якшення і провисання труб або навіть до їх розриву, якщо клей розплавиться або труби деформуються.

Крім того, якщо використовувати окріп для очищення засмічень, немає гарантії, що з забрудненням станеться щось більше, ніж воно буде просунуто трохи далі трубою.

Що робити

Якщо вам потрібно злити окріп, наприклад, після варіння макаронів, картоплі чи яєць, достатньо просто дотриматися такого правила. Перш ніж вилити гарячу воду до раковини, відкрийте кран із холодною водою. У цьому разі гаряча вода змішається з холодною ще до того, як потрапить до труб.

