Не ігноруйте це місце на кухні: професіонали радять обов’язково очищати його перед приходом гостей

Як вимити холодильник / © pexels.com

Реклама

Якщо ви хочете, щоб кухня залишалася комфортним і безстресовим місцем, експерти з прибирання радять не відкладати глибоке чищення холодильника.

Будь-які засохлі розливи або забуті продукти з ринку можуть стати причиною появи цвілі, бактерій та неприємного запаху. І останнє, чого хочеться, — запросити друзів і почути: «Що це за запах?»

«Глибоке прибирання допомагає довше зберігати продукти свіжими, запобігає їхньому псуванню та покращує роботу холодильника — він працює ефективніше й служить довше», — каже Герардо Мелладо, експерт із прибирання та бренд-директор Clean Cult.

Реклама

Чому глибоке прибирання холодильника і морозилки життєво необхідне

Експерти стверджують: регулярне глибоке чищення холодильника й морозилки потрібно з кількох причин. По-перше, це запобігає появі бактерій і цвілі, які можуть викликати неприємний запах і псування продуктів, пояснює Дерек Крістіан, головний експерт із прибирання All Star Cleaning.

Регулярне прибирання подовжує життя приладу і зберігає свіжість продуктів. А ще — це чудова нагода навести порядок. «Глибоке чищення холодильника й морозилки змушує вас перебрати продукти: викинути старі, переставити все так, щоб було зручно, і нарешті помити контейнер із залишками курки та рису, який постійно забувався на задній полиці», — додає Крістіан.

Як правильно глибоко почистити холодильник

Виділіть пару годин на серйозне прибирання, залежно від того, наскільки забруднений холодильник. Почніть із повного його спорожнення: вийміть усі продукти, полиці, ящики та органайзери. Для безпеки краще вимкнути прилад.

Всі знімні частини мийте теплою водою з м’яким миючим засобом.

Реклама

«Для внутрішнього прибирання я раджу використовувати нетоксичний спрей для чищення або теплу воду з рослинним милом«, — пояснює Крістіан.

Особливу увагу приділіть кутам і ущільнювачам дверцят — тут легко накопичується бруд, каже Мелладо. Для складних плям та засохлих залишків їжі підійде скрабувальна губка. Після миття висушіть внутрішню поверхню та всі знімні частини перед тим, як повернути їх на місце.

«Моя головна порада — поставте відкриту коробку харчової соди в холодильник. Вона поглинає запахи та тримає продукти свіжими. Зараз навіть продають спеціальні коробки для холодильників», — додає Крістіан.

Як правильно заповнити холодильник після прибирання

Після глибокого чищення настав час заповнити холодильник. Спочатку викиньте прострочені продукти — вони займають місце і провокують неприємний запах.

Реклама

Герардо Мелладо радить розташовувати продукти за зонами: наприклад, молочні, закуски та соуси окремо.

Щоб холодильник залишався організованим і зручним, Крістіан радить простий лайфгак: «Після створення зон використовуйте прозорі пластикові контейнери. Вони допомагають розділити продукти, заощадити місце та швидко бачити будь-які розливи».

Прозорі контейнери також допомагають помітити бруд і чистити його швидко, щоб уникнути бактерій і запахів. А щоб не псувалися продукти та не з’являлися неприємні аромати, Мелладо радить розташовувати «їжу для першого вживання» спереду холодильника.