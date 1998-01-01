Професія трейдер

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Олександр Герчик
Народився в Одесі і переїхав до США 1993-го. 1998-го отримав ліцензії 7, 55 і 63 серії (американські ліцензії 7 і 55 дозволяють професійно працювати на ринку: керувати капіталом на акціях, облігаціях та опціонах. Ліцензія 63 серії дозволяє працювати на всій території США), а вже за два роки заробив свої перші 2 млн дол. 2008 року Олександр починає навчати трейдингу і стає найбільшим коучем у Східній Європі. Загальна кількість випускників його курсів – 20 000 осіб.
Його методика навчання трейдингу полягає в безпеці. Йдеться про стабільний прибуток і мінімальні ризики.