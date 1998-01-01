Професія трейдер

Що об'єднує науковця Ісаака Ньютона, актора Стівена Фрая та інвестора Джорджа Сороса? Здавалося б, жодних здогадок. Але їх усіх, а також ще десятки тисяч інших, об'єднує трейдинг.



Досвід у перелічених вище людей був різним. Ньютон, наприклад, втратив значну суму внаслідок горезвісної справи, так званої Південноморської бульбашки. За кілька місяців до цього він успішно продав акції цієї компанії, але спокусився придбати новий пакет. Він заборонив будь-кому говорити слова «Південне море» в його присутності до кінця свого життя.



Стівен Фрай перед зніманнями в одному з документальних фільмів провів кілька днів зі справжніми трейдерами Лондонської біржі металів, щоб зрозуміти зсередини їхню роботу. Він був вражений процесами і у своєму Twitter залишив спогад про цей унікальний досвід.



Джордж Сорос не потребує представлення. Він заробив мільярдні статки, торгуючи акціями компаній і фондів. За його рухами стежать на всіх світових біржах – його поведінка визначає світові тенденції.



У цьому спецпроєкті ТСН.ua розкаже про професію трейдера, де і як і де її можна опанувати, правила і закони торгівлі і наведе конкретні приклади тих, хто вже пройшов курс навчання.

