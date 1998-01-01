Професія трейдер
Що об'єднує науковця Ісаака Ньютона, актора Стівена Фрая та інвестора Джорджа Сороса? Здавалося б, жодних здогадок. Але їх усіх, а також ще десятки тисяч інших, об'єднує трейдинг.

Досвід у перелічених вище людей був різним. Ньютон, наприклад, втратив значну суму внаслідок горезвісної справи, так званої Південноморської бульбашки. За кілька місяців до цього він успішно продав акції цієї компанії, але спокусився придбати новий пакет. Він заборонив будь-кому говорити слова «Південне море» в його присутності до кінця свого життя.

Стівен Фрай перед зніманнями в одному з документальних фільмів провів кілька днів зі справжніми трейдерами Лондонської біржі металів, щоб зрозуміти зсередини їхню роботу. Він був вражений процесами і у своєму Twitter залишив спогад про цей унікальний досвід.

Джордж Сорос не потребує представлення. Він заробив мільярдні статки, торгуючи акціями компаній і фондів. За його рухами стежать на всіх світових біржах – його поведінка визначає світові тенденції.

У цьому спецпроєкті ТСН.ua розкаже про професію трейдера, де і як і де її можна опанувати, правила і закони торгівлі і наведе конкретні приклади тих, хто вже пройшов курс навчання.
Курси, що змінять життя
Про трейдинг
і трейдера
Трейдер – це фізична особа, яка займається купівлею-продажем фінансових активів на будь-якому фінансовому ринку для себе або від імені іншої особи чи установи.
Трейдинг – це не просто професія. Вона потребує психологічних навичок, витримки, знань і досвіду. Невелика втрата грошей на перших етапах може відбити бажання продовжувати працювати і прагнути до заробітків. Багато учасників вам скажуть, що трейдинг – це психологічна гра, а ринок – це емоції.
Найсильніші трейдери використовують свої сильні сторони ефективно
Потрібні такі якості:
1
Дисциплінованість
Ця риса ключова для трейдера. Слід чітко дотримуватися плану і правил торгової системи
2
Терпіння
Ви уникнете занадто ранніх угод і зможете оптимально зайти/вийти
3
Стресостійкість
Збитки будуть завжди, але головна реакція на них. Важливо вміти впоратися з психологічним навантаженням і знаходити можливості перемагати стрес
4
Аналітична робота і вміння прогнозувати
Завдяки цим якостям ви уникатимете помилок. Якщо ви зможете прокручувати ймовірні сценарії, матимете низку виходів із ситуації
5
Гнучкість мислення в трейдингу обумовлена постійною мінливістю ринку
Показники волатильності і ліквідності змінюються, тому важливо визначати, коли слід зупинити торги, як застосувати свою торгову стратегію в різних умовах ринку, як адаптуватися і утримуватися в діях
6
Постійне навчання
Не зупиняйтесь на тому, що колись вивчили. Поповнюйте свій досвід і багаж знань, переймаючи практику інших
7
Правильний вибір коуча
Від досввідченого коуча залежать результати на біржі. У нього/неї повинні бути власний досвід, практика, знання і успішні/провальні кейси. Олександр Герчик вдало поєднує ці якості
Про
Олександра Герчика
Олександр Герчик
Народився в Одесі і переїхав до США 1993-го. 1998-го отримав ліцензії 7, 55 і 63 серії (американські ліцензії 7 і 55 дозволяють професійно працювати на ринку: керувати капіталом на акціях, облігаціях та опціонах. Ліцензія 63 серії дозволяє працювати на всій території США), а вже за два роки заробив свої перші 2 млн дол. 2008 року Олександр починає навчати трейдингу і стає найбільшим коучем у Східній Європі. Загальна кількість випускників його курсів – 20 000 осіб.

Його методика навчання трейдингу полягає в безпеці. Йдеться про стабільний прибуток і мінімальні ризики.
Міфи про трейдинг

Серед новачків, які хочуть спробувати себе в трейдингу, існує багато міфів, які культивуються відгуками тих, хто програв, втратив кошти. Вони генерують негативний досвід, не розказуючи успішні кейси. Ми зібрали міфи, які є серед трейдерів-початківців:

Інвестування – азартна гра
Це міркування змушує багатьох людей уникати фондового ринку. Купуючи акції компанії, ви стаєте її співвласником. Це ваш актив і частина вашого прибутку, коли між акціонерами розподіляються дивіденди. Виплати премій напряму впливають на ринкову вартість акції.
Фондовий ринок – закритий клуб для брокерів і багатих людей
Усі проведені раніше дослідження спростовують це твердження. Трейдинг став доступнішим після розвитку Інтернету. Дані та інструменти, які раніше були доступні лише посередникам, тепер використовуються всіма. Дисконтні посередники та робоконсультанти дозволяють інвесторам вийти на ринок навіть із мінімальними вкладеннями.
Акції, які зростають, мають знизитися
Закони фізики не поширюються на фондовий ринок, і немає сили тяжіння, щоб повернути акції назад. Понад 20 років тому ціна акцій Berkshire Hathaway зросла з 7445 до 17 250 доларів за п'ятирічний період. 2020-го вони знову здорожчали. Акції ніколи не зазнають корекції, але їхня ціна відображає стан справ у компанії. Якщо ви знайдете чудову компанію, якою керують ефективні менеджери, немає причин до падіння.
Почати торгівлю можна зі 100 доларів
Теоретично, це можна спробувати, але, як правило, це маркетинговий крок брокерів. Розмір позиції 1% на рахунку в 100 доларів становить 1 долар. Наскільки ви можете бути серйозними, ризикуючи лише 1 доларом? Трейдери, які торгують з занадто малими торговими рахунками, стають недисциплінованими і частіше займаються торгівлею, подібною до азартних ігор.
Практична частина
Деморахунок – це віртуальні гроші. Він безкоштовний, але дуже подібний до реального. Утім, у васнемає «живих» грошей, а лише ті, які обертаються на вашому демо.

Його відкривають за кілька хвилин і для цього потрібні особисті дані і обрана валюта.

Олександр Герчик радить не засиджуватися на деморахунках, адже тоді не відчувається смак грошей, перемог і поразок.
Як обрати біржу
Досвідчені спеціалісти радять практичне навчання здобувати онлайн або офлайн під керівництвом наставника зі зворотним зв'язком, розбором польотів, підтримкою і допомогою. Це – найшвидший шлях до стабільних заробітків і мінімум ризиків. Самостійне навчання через читання книжок, скоріше за все, призведе до того, що ви загубитесь і не зможете вибратися.

Приготуйтеся до того, що вчитися вам доведеться регулярно і наполегливо, і не можна буде зупинитися, дійшовши до якогось етапу.
Поради новачку на біржі від Олександра Герчика
Новачкам не може щастити постійно. Все підкріплюється фундаментальними знаннями, спілкуванням з колегами і здобуттям досвіду. Якщо хочете здійснити мрію – заробляти і гідно жити – треба до цього йти цілеспрямовано і вперто. Якщо не здаєшся, у житті стається поворотний момент.
Перед початком визначте свою мету.

Вкладайте на початку невеликі суми, якщо недостатньо досвіду і знань. Це мають бути особисті гроші, а не сімейні або запозичені.

Ретельно підходьте до вибору брокера. Він/вона повинні мати першокласний програмний продукт; якість і оперативність виконання ордерів; позитивні відгуки про результати; розмір комісійних.

Олександр Герчик радить вести журнал угод і загальний аналіз зі статисткою входів, ведення позицій, дні найкращої торгівлі, час роботи, емоційний стан.
Навчитися трейдингу з Герчиком

Олександр Герчик об'єднав свій досвід із великими обсягами аналітики, прикладами конкретних торгів, розбором психологічних моментів. Він проводить онлайн-вебінари і живі семінари. Якщо у вас серйозний підхід до трейдингу – це прямий шлях до власної торгової системи, ефективного прибутку і фінансової незалежності.

Подивитися відгук
Навчитися