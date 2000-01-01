Вакцинація літніх людей від грипу: чому це важливо та яких ризиків можна уникнути

Кожної осені агресивні штами грипу випробовують наш організм на витривалість і міцність. Щороку у світі фіксується від трьох до п'яти мільйонів випадків цього захворювання, а десять мільйонів людей страждають від серйозних ускладнень, таких як інфаркти, інсульти та пневмонія.Починаючи з осені й аж до весни — так званий сезон грипу. Важко передбачити, якої важкості і якого впливу штами вірусу грипу можуть завдати здоров'ю.
Цьогоріч в Україні (як і у всій Північній півкулі) циркулюватимуть чотири штами вірусів, подібних до A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria) і B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
Захворіти на грип може кожен, адже цей вірус легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє.
Але найбільшу загрозу грип становить здоров'ю людей, які належать до груп ризику: вагітні, люди старшого віку, медичні працівники, люди з серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями легень, люди з діабетом та діти до 5 років.
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У цьому спецпроєкті ми розповімо про цьогорічний сезон захворювання на грип
, ризики і можливі ускладнення від грипу, а також пояснимо як захистити себе і близьких. Але точно можемо сказати одне – найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація
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