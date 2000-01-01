СПЕЦПРОЄКТ TCH.UA
Вакцинація літніх людей від грипу: чому це важливо та яких ризиків можна уникнути
Кожної осені агресивні штами грипу випробовують наш організм на витривалість і міцність. Щороку у світі фіксується від трьох до п'яти мільйонів випадків цього захворювання, а десять мільйонів людей страждають від серйозних ускладнень, таких як інфаркти, інсульти та пневмонія.Починаючи з осені й аж до весни — так званий сезон грипу. Важко передбачити, якої важкості і якого впливу штами вірусу грипу можуть завдати здоров'ю.

Цьогоріч в Україні (як і у всій Північній півкулі) циркулюватимуть чотири штами вірусів, подібних до A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria) і B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Захворіти на грип може кожен, адже цей вірус легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом — коли хвора людина кашляє, чхає чи просто розмовляє.

Але найбільшу загрозу грип становить здоров'ю людей, які належать до груп ризику: вагітні, люди старшого віку, медичні працівники, люди з серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями легень, люди з діабетом та діти до 5 років..

У цьому спецпроєкті ми розповімо про цьогорічний сезон захворювання на грип, ризики і можливі ускладнення від грипу, а також пояснимо як захистити себе і близьких. Але точно можемо сказати одне – найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація.
Грип, ГРВІ та COVID-19
Грип та COVID-19 є інфекційними респіраторними захворюваннями, але вони викликаються різними вірусами.

Оскільки деякі симптоми грипу, COVID-19 та інших респіраторних захворювань схожі, різницю між ними складно виявити на основі лише симптомів. Встановити остаточний діагноз може лише лікар, провівши обстеження та опираючись на результати тестувань. Люди можуть бути заражені як грипом, так і вірусом, що викликає COVID-19 одночасно, і мати симптоми як грипу, так і COVID-19.

І COVID-19, і грип можуть мати різний ступінь ознак і симптомів, починаючи від відсутності симптомів (безсимптомно) і закінчуючи важкими укскладненнями. Поширеними симптомами, характерними для COVID-19 та грипу, є: лихоманка або відчуття лихоманки/озноб; кашель; задишка або утруднене дихання; втома; біль у горлі; нежить або закладений ніс; біль у м'язах; головний біль; блювота і діарея. Якщо людина хвора на COVID-19, симптоми можуть зберігатися довше, ніж у випадку грипу.

Якщо ви заразились грипом, потрібно звернутися до сімейного лікаря, дотримуватися постільного режиму, пити багато рідини, провітрювати приміщення і робити вологе прибирання.

Завідувач відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я Роман Колісник зазначив, що коронавірусна інфекція, грип та інші ГРВІ — вірусні хвороби, що не потребують лікування антибіотиками, тому що не діють на віруси й призначені для лікування винятково бактеріальних інфекційних хвороб. Головний захисник організму — сильний імунітет, а, щоб захиститися, потрібно вчасно робити щеплення.

Вакцини проти грипу вже є в українських аптеках.
Щеплення дозволяє*:
Зменшити на 60% ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнень
60%
На 80% знизити ймовірність смертельних випадків після грипу
80%
На 50% зменшити кількість госпіталізацій
50%
Чому потрібно зробити щеплення проти грипу і як пройти вакцинацію
https://moz.gov.ua/article/health/chomu-potribno-zrobiti-scheplennja-proti-gripu-i-jak-projti-vakcinaciju
Спеціалісти радять вакцинуватися від грипу в першу чергу:
Медичним працівникам
Освітянам
Дітям віком від 6 місяців до п'яти років
Вагітним
Літнім людям віком від 60 років
Пацієнтам із хронічними захворюваннями
Усім, хто працює або часто перебуває в місцях скупчення людей
Вакцинуватися краще до початку циркуляції вірусів грипу (вересень-листопад), але не пізно це зробити й в грудні-січні, адже сезон грипу триває аж до травня. Після цього в організмі з'являється достатня кількість захисних антитіл. Загалом на це потрібно близько двох-трьох тижнів.
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Олександр Заіка
Завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров'я України.
"Вакцинація — це найдієвіший інструмент, який вже понад 50 років використовують у світі. Закликаємо захистити себе і своїх близьких від грипу. Важливо пам'ятати, що вакцинація від грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. А також враховувати, що згідно з останніми офіційними рекомендаціями щодо поєднання вакцин, робити щеплення можна в один день*"
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Вакцину від грипу і коронавірусу можна робити в один день. Але в різні руки
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-13102021--2234-pro-vvedennja-v-diju-rishennja-operativnogo-shtabu-ministerstva-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ukraini-z-reaguvannja-na-situacii-z-poshirennja-infekcijnih-hvorob-jakim-mozhna-zap
Підготовка до щеплення:

  • немає обмежень щодо харчування, напоїв, процедур та маніпуляцій;
  • аналізи не потрібні;
  • вакцинація можлива наступного дня після завершення симптомів гострої хвороби або загострення хронічної хвороби;
  • дозволяється дітям від 6 місяців;
  • можлива комбінація різних вакцин в один день.

Щоб отримати щеплення від грипу, слід звернутися до сімейного лікаря чи педіатра.
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Олена Левченко
Лікарка- епідеміолог,фахівчиня відділу імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України
"Набагато важче є одночасне захворювання вірусними інфекціями, тому вакцинація є одним з ефективних заходів запобігання хворобам та наслідкам від перенесення захворювання. Вакцинація проти грипу зменшує ймовірність тяжкого перебігу захворювання та ускладнення"
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Люди віком від 60 років — у групі ризику
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує проводити щорічну вакцинацію проти грипу людям старшого віку. Особливо це актуально, якщо людина має хронічні захворювання: діабет, астму, серцево-судинні захворювання або захворювання легень.
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Алла Волоха
Професорка, докторка медичних наук, завідувачка кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика.
"Ускладнення після грипу можуть з'являтися дуже неочікувано – ризик серцевого нападу після грипу зростає у 10 разів, у 100 разів зростає ризик появи пневмонії"
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Висновки
Минулої осені через карантин кількість випадків захворювання на грип та ГРВІ зменшилася, адже контакти між людьми були обмеженими. Цьогоріч фахівці очікують поширення чотирьох штамів вірусу грипу, а також говорять про загрозу перехресного зараження. Сильний імунітет і вакцинація допоможуть організму пройти цей непростий період сезонних захворювань. Тож подаруйте собі та своїм близький захист.
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