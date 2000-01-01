Вакцинація літніх людей від грипу: чому це важливо та яких ризиків можна уникнути

Грип та COVID-19 є інфекційними респіраторними захворюваннями, але вони викликаються різними вірусами.



Оскільки деякі симптоми грипу, COVID-19 та інших респіраторних захворювань схожі, різницю між ними складно виявити на основі лише симптомів. Встановити остаточний діагноз може лише лікар, провівши обстеження та опираючись на результати тестувань. Люди можуть бути заражені як грипом, так і вірусом, що викликає COVID-19 одночасно, і мати симптоми як грипу, так і COVID-19.



І COVID-19, і грип можуть мати різний ступінь ознак і симптомів, починаючи від відсутності симптомів (безсимптомно) і закінчуючи важкими укскладненнями. Поширеними симптомами, характерними для COVID-19 та грипу, є: лихоманка або відчуття лихоманки/озноб; кашель; задишка або утруднене дихання; втома; біль у горлі; нежить або закладений ніс; біль у м'язах; головний біль; блювота і діарея. Якщо людина хвора на COVID-19, симптоми можуть зберігатися довше, ніж у випадку грипу.



Якщо ви заразились грипом, потрібно звернутися до сімейного лікаря, дотримуватися постільного режиму, пити багато рідини, провітрювати приміщення і робити вологе прибирання.



Завідувач відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю Центру громадського здоров'я Роман Колісник зазначив, що коронавірусна інфекція, грип та інші ГРВІ — вірусні хвороби, що не потребують лікування антибіотиками, тому що не діють на віруси й призначені для лікування винятково бактеріальних інфекційних хвороб. Головний захисник організму — сильний імунітет, а, щоб захиститися, потрібно вчасно робити щеплення.



Вакцини проти грипу вже є в українських аптеках.

