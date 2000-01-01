Лазерна корекція зору

Не дивлячись на різницю між методиками, загальна процедура лазерної корекції досить схожа.



На першому етапі вам призначають повне обстеження зорової системи. Важливо виявити наявність протипоказань. Діагностика проводиться із застосуванням комп'ютеризованого обладнання високої точності. При цьому розробляють індивідуальний план корекції — враховують параметри зору, рогівки та інші особливості організму. Якщо застосовується методика Contoura® Vision, додатково проводять кератотопографію (визначення форми поверхні рогівки за допомогою ряду знімків) на «Тополайзері Варіо».



Також під час підготовки потрібно здати стандартний пакет аналізів та дотримуватися правил і рекомендацій від лікарів.



У день операції ви приходите до клініки, бажано щоби поруч була людина, яка може допомогти у перші години після корекції, коли зір ще не налагодиться.



В операційному блоці очі знеболюють краплями-анестетиком. Далі відбувається формування клаптя рогівки за допомогою лазера або мікрокератома, залежно від техніки виконання.



Наступним етапом проводять "випаровування" тканин рогівки для досягнення потрібних параметрів зору. Випаровування — термін неточний у цьому випадку, адже висока температура при лазерній корекції не застосовується.



Після цього клапоть рогівки повертають на місце і він загоюється. При деяких методиках (LASEK, Super Lasek, StreamLight) щоб захистити око використовують м'яку контактну лінзу, яку знімають вже через кілька днів.

