спецпроєкт тсн.ua
Лазерна корекція зору
в Україні
Як вибрати клініку
Очі — не лише дзеркало душі, а й важливий орган чуття. За допомогою органів зору ми сприймаємо до 90% інформації з навколишнього світу. Життя людей із вадами зору значно ускладнюється.

Такі аномалії рефракції, як далекозорість, короткозорість та астигматизм досить поширені сьогодні. Але позбутися їх можливо! Лазерна корекція зору допомогла вже мільйонам пацієнтів з усього світу, ця технологія широко практикується і в Україні.

Як відбувається процедура, який ефект слід очікувати, та як вибрати клініку? Читайте у спецпроєкті ТСН.ua, підготовленому разом з мережею медичних центрів "Новий Зір".
Лазерна корекція — технології здорового зору
В основі методу лазерної корекції лежить дія холодного лазера на тканини рогівки ока. За допомогою мікропроменю можна скорегувати оптичну здатність органів зору із високою точністю.

Михайло Білий
Офтальмохірург
"Головна умова 100%-го зору — правильне заломлення світла, яке потрапляє на сітківку. Якщо око не має аномалій, то промені падають прямо на неї, людина чітко бачить навколишній світ. Інколи промені "не влучають у свою ціль". Вони фокусуються перед сітківкою, спричиняючи короткозорість, або ж фокусуються за сітківкою, і виникає далекозорість. Тоді мова йде про аномалії рефракції. До них відносять також астигматизм. Це явище обумовлене неправильною формою рогівки або кришталика ока. Світло, потрапляючи на них, формує декілька фокальних площин, які розташовані на різних відстанях від сітківки. На щастя лазерна корекція зору здатна допомогти в усіх трьох випадках. Лазер корегує здатність ока до заломлення світла. Результатом стає гострота зору, близька до 100%"
Перші розробки технології корекції зору відносять до 80-х років минулого століття. Уже у 1988 році запатентовано першу методику лазерної корекції, а у 90-х роках вона була схвалена FDA.

В Україну цей метод дійшов значно пізніше, лише одиниці клінік пропонували його своїм пацієнтам. Сьогодні таких центрів багато, але найбільш цінний досвід залишається у стінах першопрохідців, серед яких і офтальмологічний центр "Новий Зір".
Чи варто робити лазерну корекцію?
Чи варто робити лазерну корекцію?
Не дивлячись на те, що технологія досить поширена, не всі наважуються спробувати її, звикаючи до звичайних методів оптичної корекції. Але жодні окуляри та контактні лінзи не можуть змагатися із якісним природним зором.
Переваги лазерної корекції очевидні:
Досягнення якісного зору на довгі роки.
Ефективність та безпечність, що підтверджена дослідженнями. За різними даними 94-97% пацієнтів залишаються задоволеними результатами процедури.
Зникає потреба регулярно носити окуляри, купувати контактні лінзи.
Швидкість операції та відсутність значних хірургічних втручань. Разом з підготовчим етапом процедура для одного ока займає лише 10-12 хвилин, а дія лазера триває 5-60 секунд.
Малий період реабілітації: вже наступного дня пацієнт чудово бачить та повертається до звичного життя.
Безболісність. Лазерна корекція проводиться під місцевою анестезією та без накладання хірургічних швів.
Покращення зору відбувається вже у день операції.
Георгій Пархоменко
Офтальмохірург, головний лікар мережі медичних центрів "Новий Зір"
"Якщо ви хочете здобути якісний зір на довгі роки, то варто скористатись сучасними технологіями. Лазерна корекція давно отримала широке застосування. Цей напрям розвивається досить швидкими темпами. Сьогоднішні технології дозволяють проводити корекцію навіть пацієнтам, яким раніше цей метод був недоступний за деякими протипоказаннями. Зростає і кількість лікарів, які можуть якісно провести корекцію. Але дуже важливо вибрати клініку з надійною репутацією та професійним обладнанням."
Кому та коли потрібно робити корекцію?
Оптимально проводити лазерну корекцію зору у віці 18-45 років.
Це обумовлено двома факторами:
До 18 років
Зоровий апарат ще формується, а якість зору може змінюватися, тому потрібно дочекатися стабілізації
Після 45 років
Починає розвиватися вікова далекозорість, корекцію можливо провести, але будуть потрібні окуляри для читання
Через це важливо не затягувати з корекцією. Якщо зір динамічно падає вже до 30 років, варто замислитися над операцією.

Показаннями до проведення корекції є:

  • короткозорість;
  • далекозорість;
  • астигматизм.
Тетяна Манойло
Офтальмохірург, заступник головного лікаря мережі медичних центрів "Новий Зір"
"Якщо із невеликим "мінусом" людина може обходитися без окулярів, то вже із короткозорістю від -1,0 виникають труднощі у повсякденному житті. Тому краще зробити корекцію раніше. Пацієнтам із зором -5 — -8 офтальмологи зазвичай рекомендують робити лазерну корекцію та не засовувати інші методи, як то окуляри чи лінзи. Те саме стосується пацієнтів з астигматизмом від 2 до 6 діоптрій"
Протипоказання
Не рекомендовано робити лазерну корекцію за наявності таких патологій:
1
Кератоконус
2
Важкі патології сітківки
3
Захворювання зорового нерва
4
Глаукома та катаракта
5
Аутоімунні хвороби
6
Цукровий діабет
7
Недостатня товщина рогівки
(при застосуванні певного виду технології)
Звичайно ж, враховується і вік пацієнтів. Також не можна проводити корекцію вагітним жінкам та матерям у період лактації.
Корекція зору:
міфи та страхи
Георгій Пархоменко
Офтальмохірург, головний лікар мережі медичних центрів "Новий Зір"
"Коли до мене звертаються з питаннями про лазерну корекцію, найчастіше людей турбує безпека операції і її ефективність. Сьогодні пацієнти все більше довіряють вітчизняним клінікам. Сучасний рівень проведення лазерної корекції зору в Україні не поступається закордонному. Працюють десятки професіоналів, та певні клініки мають в арсеналі інноваційне обладнання — єдине у своєму роді, яке застосовують як у нас, так і в Європі, США. Щодо безпеки, то переважна більшість страхів пов'язана із міфами та помилковими твердженнями"
Чи може лазер схибити та нашкодити оку?
Промінь лазера занадто тонкий, він діє виключно на рогівку, поступово знімаючи по 0,25 мкм тканини (уявіть, це 1/500 від товщини волосини!). Яку саме товщину потрібно зняти, щоб досягти запрограмованих параметрів зору, розраховує комп'ютер. Роботизована точність не дозволяє лазеру схибити, відстежуючи погляд пацієнта.
Скільки триватиме біль після операції?
Після операції виникають неприємні відчуття: "щось потрапило в око", "засипали пісок". Очі можуть бути чутливими у перші години. Поступово дискомфорт минає. Все відбувається індивідуально — у когось за кілька годин, у когось через день. За статистикою наступного дня після операції пацієнт почувається добре.
Скільки треба перебувати у стаціонарі та коли знімати шви після операції?
Шви під час операції не накладаються. Рогівка загоюється сама досить швидко. Перебування у стаціонарі пацієнту не потрібне. Операція проводиться у спеціально обладнаному блоці та займає кілька хвилин. Безпосередня дія лазера на око триває від 5 до 60 секунд. Вас можуть залишити під наглядом після процедури на 1-2 години, але того ж дня можна йти додому.
Які наслідки корекції можуть бути надалі?
Подальше життя відбувається у звичайному ритмі, але вже зі здоровим зором. Є певні застереження у перші тижні після корекції. Загалом через короткий період після операції можна займатися спортом, вагітніти та народжувати природним шляхом, перебувати перед монітором у звичному режимі, робити макіяж та накладні вії, пірнати тощо.
Чи правда, що зір може погіршитися після корекції?
У перший місяць після корекції можуть спостерігатися певні оптичні ефекти: ореоли, подвоєння зображення. З часом вони минають і залишаються лише неприємним спогадом.
Вибір методу
Тетяна Манойло
Офтальмохірург, заступник головного лікаря мережі медичних центрів "Новий Зір"
Важливо розуміти: лазерна корекція — це загальне поняття. Наразі існує кілька методик, які застосовують для виправлення аномалій рефракції та лікування патологій зорової системи. Вони відрізняються основними підходами. У кожному окремому випадку лікар пропонує саме той метод, який найбільш підходить для вас. Це не лише забезпечує ефективний результат, а й підвищує рівень безпеки при проведенні корекції"
Розглянемо провідні методики лазерної корекції зору:
LASEK
Одна з найперших методик, що застосовується в Україні з початку 2000-х років. Підходить для корекції аномалій рефракції легкого та середнього ступеня, а саме:

  • короткозорість до -8 D;
  • далекозорість до +4 D;
  • астигматизм до ± 4 D.
LASIK
Іще одна з "методик-піонерів", яку практикують в офтальмології із 1991 року, і хоча зараз з'являються вдосконалені техніки, LASIK не втрачає популярності. Межі застосування наступні:

  • короткозорість до -12 D;
  • далекозорість до +4 D;
  • астигматизм до ± 5 D.
Super LASEK
Методика враховує індивідуальні особливості будови рогівки та діє лише на її поверхні. Можна застосовувати у таких випадках:

  • короткозорість до -12 D;
  • далекозорість до +4 D;
  • астигматизм до ± 6 D.
Super LASEK враховує більше параметрів рогівки, що дозволяє отримати точніші та стабільніші результати корекції, а тканини рогівки піддаються мінімальному впливу.
Super LASIK + Thin Flap
Лазер діє на глибокі шари рогівки, але попередньо формується надтонкий клапоть, що забезпечує максимально делікатне втручання.

Межі застосування техніки:

  • короткозорість до -12 D;
  • далекозорість до + 4 D;
  • астигматизм до ± 6 D.
Методика забезпечує стійкий результат навіть у віддаленому проміжку часу. Клапоть рогівки має товщину до 110 мікрон, тоді як при застосуванні інших методів — до 140 мікрон. Крім гостроти зору повертається чіткість, контрастність, яскравість.

Така техніка підходить пацієнтам із тонкою рогівкою та має менший період реабілітації.
Femto LASIK
Femto LASIK — єдина у світі методика, яка дозволяє формувати клапоть рогівки автоматизовано, без жодного ручного втручання. Це значно підвищує рівень безпеки та виключає людський фактор. Гострота зору після операції може перевищувати 100%.
Contoura® Vision
Пред операцією пацієнт обов'язково проходить додаткове обстеження на приладі "Тополайзер Варіо". Він визначає особливості будови рогівки у 22 000 точках! Це дозволяє розробити індивідуальну програму корекції для кожної людини, що покращує якість зору.

Межі застосування:

  • короткозорість до -9 D;
  • короткозорість до -8,0 D разом з астигматизмом до -3,0 D.
Методика зменшує неприємні відчуття у період реабілітації: чутливість до світла, дискомфорт під час водіння авто та читання, прояв оптичних феноменів.
StreamLight
Це одна з нових технологій, яка виконується на поверхні рогівки. Процедура відбувається без контакту обладнання із оком пацієнта, без хірургічних інструментів та застосування антисептиків. Клапоть рогівки при цьому не формується. StreamLight застосовують для корекції міопії і міопічного астигматизму, змішаного астигматизму.
Ці технології є найбільш поширеними у світі та зараз доступні в Україні.
Як відбувається корекція зору?
Після цього клапоть рогівки повертають на місце і він загоюється. При деяких методиках (LASEK, Super Lasek, StreamLight) щоб захистити око використовують м'яку контактну лінзу, яку знімають вже через кілька днів.
Наступним етапом проводять "випаровування" тканин рогівки для досягнення потрібних параметрів зору. Випаровування — термін неточний у цьому випадку, адже висока температура при лазерній корекції не застосовується.
В операційному блоці очі знеболюють краплями-анестетиком. Далі відбувається формування клаптя рогівки за допомогою лазера або мікрокератома, залежно від техніки виконання.
У день операції ви приходите до клініки, бажано щоби поруч була людина, яка може допомогти у перші години після корекції, коли зір ще не налагодиться.
Також під час підготовки потрібно здати стандартний пакет аналізів та дотримуватися правил і рекомендацій від лікарів.
На першому етапі вам призначають повне обстеження зорової системи. Важливо виявити наявність протипоказань. Діагностика проводиться із застосуванням комп'ютеризованого обладнання високої точності. При цьому розробляють індивідуальний план корекції — враховують параметри зору, рогівки та інші особливості організму. Якщо застосовується методика Contoura® Vision, додатково проводять кератотопографію (визначення форми поверхні рогівки за допомогою ряду знімків) на «Тополайзері Варіо».
Не дивлячись на різницю між методиками, загальна процедура лазерної корекції досить схожа.
Як відбувається корекція зору?
Не дивлячись на різницю між методиками, загальна процедура лазерної корекції досить схожа.

На першому етапі вам призначають повне обстеження зорової системи. Важливо виявити наявність протипоказань. Діагностика проводиться із застосуванням комп'ютеризованого обладнання високої точності. При цьому розробляють індивідуальний план корекції — враховують параметри зору, рогівки та інші особливості організму. Якщо застосовується методика Contoura® Vision, додатково проводять кератотопографію (визначення форми поверхні рогівки за допомогою ряду знімків) на «Тополайзері Варіо».

Також під час підготовки потрібно здати стандартний пакет аналізів та дотримуватися правил і рекомендацій від лікарів.

У день операції ви приходите до клініки, бажано щоби поруч була людина, яка може допомогти у перші години після корекції, коли зір ще не налагодиться.

В операційному блоці очі знеболюють краплями-анестетиком. Далі відбувається формування клаптя рогівки за допомогою лазера або мікрокератома, залежно від техніки виконання.

Наступним етапом проводять "випаровування" тканин рогівки для досягнення потрібних параметрів зору. Випаровування — термін неточний у цьому випадку, адже висока температура при лазерній корекції не застосовується.

Після цього клапоть рогівки повертають на місце і він загоюється. При деяких методиках (LASEK, Super Lasek, StreamLight) щоб захистити око використовують м'яку контактну лінзу, яку знімають вже через кілька днів.
Як вибрати клініку?
Лазерна корекція зору — операція складна, але у вмілих руках відбувається швидко та безболісно. Тому дуже важливо правильно вибрати клініку.

У офтальмологічних центрах мережі "Новий Зір" лазерна корекція практикується вже майже 20 років. Тут застосовують обладнання від провідних світових виробників:

Schwind (Німеччина); Alcon (США); ексимерний лазер EX-500 Wavelight ; діагностична станція WaveLight Allegro Topolayzer™ Vario™. Саме таке обладнання можна зустріти в офтальмологічних закладах Європи та США. До речі, із 2015 року "Новий Зір" є референтним центром американської компанії Alcon, що свідчить про визнання високої якості медичного центру.

У медичних центрах "Новий Зір" працюють досвідчені фахівці — лідери української офтальмології та офтальмохірургії. Зокрема, такі інноваційні методики як Super LASEK та Super LASIK + Thin Flap вперше в Україні у 2004 році провів кандидат медичних наук, головний лікар мережі Георгій Якович Пархоменко.

"Новий Зір" пропонує практично всі техніки для виконання лазерної корекції зору, серед них і безконтактна методика Femto LASIK.

В Україні працює 7 офтальмологічних центрів "Новий Зір". Вони створені за єдиним стандартом, всі роботи проводяться виключно за європейськими протоколами та з використанням найкращих матеріалів. "Новий Зір" — європейська якість в Україні, яка повертає здорові очі мільйонам пацієнтів вже понад 17 років.