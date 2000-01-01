Лазерна корекція зору — операція складна, але у вмілих руках відбувається швидко та безболісно. Тому дуже важливо правильно вибрати клініку.
У офтальмологічних центрах мережі "Новий Зір"
лазерна корекція практикується вже майже 20 років. Тут застосовують обладнання від провідних світових виробників:
Schwind (Німеччина); Alcon (США); ексимерний лазер EX-500 Wavelight ; діагностична станція WaveLight Allegro Topolayzer™ Vario™. Саме таке обладнання можна зустріти в офтальмологічних закладах Європи та США. До речі, із 2015 року "Новий Зір" є референтним центром американської компанії Alcon, що свідчить про визнання високої якості медичного центру.
У медичних центрах "Новий Зір" працюють досвідчені фахівці — лідери української офтальмології та офтальмохірургії. Зокрема, такі інноваційні методики як Super LASEK та Super LASIK + Thin Flap вперше в Україні у 2004 році провів кандидат медичних наук, головний лікар мережі Георгій Якович Пархоменко.
"Новий Зір" пропонує практично всі техніки для виконання лазерної корекції зору, серед них і безконтактна методика Femto LASIK.
В Україні працює 7 офтальмологічних центрів "Новий Зір". Вони створені за єдиним стандартом, всі роботи проводяться виключно за європейськими протоколами та з використанням найкращих матеріалів. "Новий Зір" — європейська якість в Україні, яка повертає здорові очі мільйонам пацієнтів вже понад 17 років.