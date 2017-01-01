ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО

Цей професіонал розробляє збагачені корисними речовинами продукти, що дають накопичувальний ефект з точки зору здоров'я і довголіття. Ця професія виникла через підвищений попит на здорове і корисне харчування. Дизайнер збагаченої їжі повинен розраховувати дозування корисних компонентів, розуміти їхній вплив на організм, виводити найбільш легкозасвоювані формули і стежити за тим, щоб добавки не впливали на смак продуктів.
Де вчитися: Національний університет харчових технологій
Що треба знати: важливо мати глибокі пізнання в сфері дієтології, нутриціології, харчування, медицини, біології, хімії. Необхідні знання метаболічних процесів, фізико-хімічних властивостей харчових продуктів, препаратів, вітамінів і мінералів