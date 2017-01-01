ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО
Або ким стати сьогодні, щоб бути в топі завтра
Чисельність людства на планеті збільшується щороку і суттєво. 2017 року Організація Об'єднаних Націй опублікувала звіт, в якому йшлося, що до 2050 року на нашій планеті буде жити на 2,3 млрд людей більше, аніж зараз. Тобто вже за 30 років кількість населення сягне 10 млрд осіб. Перед людством стоятимуть серйозні виклики, як прогодувати таку кількість людей? Уже сьогодні зароджуються і набирають обертів нові технології з біорозробок, використання в їжі синтетичних продуктів і генно-модифікованих тварин і рослин. Одночасно з цим необхідно піклуватися про екологічні аспекти, всі виробництва мають функціонувати без шкоди для довкілля або мінімізувати збиток, що потенційно завдаватимуть. Наприклад, тільки на розведення корів припадає третина метану (парникового газу), що потрапляє в атмосферу. З'являються технології, що здатні виробляти синтетичне молоко, сир, м'ясо. Набирає популярності синтетичний білок - аквафаба - який отримують з бобових і який має ідентичні властивості. Прикладів від року в рік стає все більше. Крім того, з розвитком технологій сільськогосподарські підприємства стають все більш автоматизованими і технологічними, тому народжується попит на фахівців, здатних, наприклад, налаштовувати "розумні" ферми або біо інженерів, вчених та дослідників, які можуть створювати нові продукти та надавати їм нові властивості.

Разом із МХП розповідаємо про топ-6 професій, які вже незабаром будуть на передовій у фудіндустрії.
Агрокібернетик
Більшість компаній сьогодні велику увагу приділяють оптимізації всіх процесів, щоб за менший час отримати більший результат. Завдання агрокібернетика полягає у впровадженні нових технологій («розумних» ферм) та максимальній автоматизації всіх процесів. Наприклад, введення спеціальних давачів дозволяє ефективно відстежувати кількість корму, яким годують тварин, стежити за їхнім станом здоров'я та контролювати умови середовища, в яких тварини перебувають на виробництві.

Де навчатися: Національний університет біоресурсів та природокористування

Що треба знати: знання у сфері програмування, хімії, біології
Екодієтолог
Спеціаліст, який розробляє збалансоване, смачне, корисне і безпечне для людини і природи меню. Екодієтологи можуть придумувати страви для приватних клієнтів або консультувати різні компанії і організації для впровадження екологічних практик харчового виробництва у великому масштабі. Більш того, у майбутньому екодієтологів можуть долучати до розробки та впровадження політики здорового харчування у школах, університетах та спортивних закладах.

Де навчатися: медичні навчальні заклади

Що треба знати: біологію, хімію, дієтологію, нутриціологію
М'ясний сомельє
Цей фахівець знає про м'ясо та субпродукти все і навіть більше. Він допоможе обрати конкретний вид м'яса для конкретного приводу, порадити, яке м'ясо дієтичне, а яке більш поживне, розкаже, як краще його приготувати та як правильно подати.

Де вчитися: отримати специфічні знання у цій сфері можна у "Школі м'ясних сомельє" на чолі із бренд-шефом МХП Алексом Юсуповим заняття, в якій передбачають майстер-класи та практичні курси

Що треба знати: потрібно мати знання не тільки про саму продукцію, але і про специфіку вирощування тварин, їхнє харчування, про хімічний склад м'яса і особливості його споживання
Дизайнер збагаченої їжі
Цей професіонал розробляє збагачені корисними речовинами продукти, що дають накопичувальний ефект з точки зору здоров'я і довголіття. Ця професія виникла через підвищений попит на здорове і корисне харчування. Дизайнер збагаченої їжі повинен розраховувати дозування корисних компонентів, розуміти їхній вплив на організм, виводити найбільш легкозасвоювані формули і стежити за тим, щоб добавки не впливали на смак продуктів.

Де вчитися: Національний університет харчових технологій

Що треба знати: важливо мати глибокі пізнання в сфері дієтології, нутриціології, харчування, медицини, біології, хімії. Необхідні знання метаболічних процесів, фізико-хімічних властивостей харчових продуктів, препаратів, вітамінів і мінералів
Розробник тваринних синтетичних продуктів
Спеціаліст, який створює аналоги м'яса, яєчних білків і жовтків і молочних продуктів з рослинної сировини або вирощує м'ясо "в пробірці" з клітин тварин. Деякі американські компанії вже сьогодні виробляють «криваве» м'ясо з рослинних протеїнів. Аби зберегти звичні властивості тваринного м'яса, розробники використовують спеціальний інгредієнт гем - залізовмісну молекулу, що відповідає за характерний смак та аромат м'яса. Ще один американський стартап залучив майже 250 тисяч доларів для розробки желатину з генетично модифікованих дріжджів. Продукт за прогнозами з'явиться протягом трьох років, але не складно зробити висновок, що на спеціалістів у цій сфері вже сьогодні існує неабиякий попит.

Де вчитися: Національний університет харчових технологій

Що треба знати: біологію, біоінженерінг, хімію, нутриціологію
Нейрогастроном
Цей фахівець поєднує одразу два світи - науки та кулінарії. Він вивчає від чого залежить наше сприйняття смакових властивостей різних страв і напоїв, і яким чином можна створити новий гастрономічний досвід для споживачів. Якщо дослідники працюють над тим, щоб змінити смак їжі, нейрогастроном зосереджений над тим, як ввести мозок в оману, щоб конкретний продукт або страва здавалися споживачу більш смачними.

Де вчитися: у сфері нейрогастрономії працюють фахівці різних напрямів - від кулінарії до медичних дослідників. Тому можна отримати освіту у сфері психології, медицини або біоінженерії і працювати над дослідженнями, як мозок людини сприймає смаки. Крім того, сучасні шеф-кухарі активно експериментують з властивостями їжі, тому необхідні знання можна отримати на спеціальних майстеркласах

Що треба знати: потрібно мати знання у сфері кулінарії, основи хімії та психологію
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