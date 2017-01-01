ПРОФЕСІЇ МАЙБУТНЬОГО

Чисельність людства на планеті збільшується щороку і суттєво. 2017 року Організація Об'єднаних Націй опублікувала звіт, в якому йшлося, що до 2050 року на нашій планеті буде жити на 2,3 млрд людей більше, аніж зараз. Тобто вже за 30 років кількість населення сягне 10 млрд осіб. Перед людством стоятимуть серйозні виклики, як прогодувати таку кількість людей? Уже сьогодні зароджуються і набирають обертів нові технології з біорозробок, використання в їжі синтетичних продуктів і генно-модифікованих тварин і рослин. Одночасно з цим необхідно піклуватися про екологічні аспекти, всі виробництва мають функціонувати без шкоди для довкілля або мінімізувати збиток, що потенційно завдаватимуть. Наприклад, тільки на розведення корів припадає третина метану (парникового газу), що потрапляє в атмосферу. З'являються технології, що здатні виробляти синтетичне молоко, сир, м'ясо. Набирає популярності синтетичний білок - аквафаба - який отримують з бобових і який має ідентичні властивості. Прикладів від року в рік стає все більше. Крім того, з розвитком технологій сільськогосподарські підприємства стають все більш автоматизованими і технологічними, тому народжується попит на фахівців, здатних, наприклад, налаштовувати "розумні" ферми або біо інженерів, вчених та дослідників, які можуть створювати нові продукти та надавати їм нові властивості.



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