За її словами, поряд з дотриманням високих умов виробництва, якість продуктів на полиці визначають і способи дистрибуції, і умови зберігання виготовлених продуктів.
Сучасні технології для збереження якості продуктів:
- Пакування продукту у модифікованому газовому середовищі (суміш природних газів повітря, за виключенням кисню).
- Активне пакування, що поглинає кисень чи виділяє вуглекислий газ, або має антимікробну дію за рахунок активних нанокомпонентів.
- Натуральні антиоксиданти і консерванти рослинного походження (фітонциди), які дозволяють безпечно збільшувати терміни зберігання.
- Нетеплові технології пастеризації продуктів, які водночас знищують патогенні мікроорганізми та дозволяють зберігати первинні властивості продуктів. Адже саме під дією високих температур, властивості продуктів сильно змінюються.
- Природній біозахист продуктів та ферментація. Наприклад, використання культур молочнокислих бактерій для пригнічення розмноження дріжджів та цвілі.
Окрім цього, спеціалісти наголошують, перш ніж купити щось у підозрілих продавців, варто подивитися на розкладення продуктів, оскільки різні категорії не можуть перетинатися. І якщо, наприклад, м'ясо розташоване на одній полиці із овочами - це не гарний знак.
Варто й остерігатися хвороб «брудних рук» та інфекцій, що поширюються повітряно-крапельним шляхом. Третє, на що варто звернути уваги, на ринках відсутня можливість уникати коливання температурних режимів, що негативно позначається на мікробіологічній безпеці.