ТЕХНОЛОГІЇ НА ВАРТІ БЕЗПЕКИ
ХАРЧУВАННЯ
Як новації роблять наше життя безпечним
Щорічно попит на екологічну продукцію без ГМО, антибіотиків суттєво зростає. Споживачі шукають органічні м'ясо, фрукти та овочі на ринках з надією на те, що у власному городі продавцям немає сенсу застосовувати "хімію".


Утім, ситуація докорінно змінилася, адже для ринку здебільшого вирощують продукцію так, щоб вона мала і товарний вигляд, і смак, а для цього можуть використовувати пестициди, нітрати тощо.


Крім того, зберігання, транспортування і дотримання температурних режимів може відбуватися з порушенням. Хоча, наприклад, м'ясо може мати свіжий вигляд, цілком імовірно, що через неправильне транспортування воно зіпсується майже одразу після купівлі. ТСН.ua разом з МХП розповідає, чому не варто побоюватись купувати товари з полиць супермаркетів, та які технології використовують сучасні виробники, аби запобігти псуванню продуктів або їхній небезпеці для здоров'я.


На ринках дійсно продукти можуть бути більш свіжими, просто тому, що через відсутність місць зберігання їх привозять для реалізації на 1-2 дні. Зазвичай, щоб упевнитися в свіжості і якості, продукти можна понюхати та навіть скуштувати просто на місці. Сумлінні продавці навряд чи підсунуть зіпсований товар. Але так можуть чинити не всі, до того ж товар може бути абсолютно нормальним під час покупки, але зіпсуватися куди швидше, ніж очікувалося через, скажімо, неправильне зберігання або транспортування.


На виробництвах приділяють неабияку увагу якості продукції та безпечному поводженню від початку виробничого процесу і до появи її на полицях супермаркетів та тому, щоб відповідати усім санітарно-гігієнічним вимогам законодавства. Також підприємці регулярно проводять зовнішні і внутрішні аудити, для постійного вдосконалення стандартів безпечного виробництва. Всі ці процеси складні, енергозатратні і потребують значних коштів.
Технології, які використовуються під час виробництва, сортування або транспортування продуктів харчування на прикладі виробництва пташиного м'яса.
Інноваційні методи вирощування птиці без використання антибіотиків і гормонів росту.
1
Модифіковане газове середовище (MAP) - запобігає окисленню і появі патогенів.
2
Автоматизований метод обробки продукції на високотехнологічному обладнанні (No Human Touch) - знижує ризики передавання захворювань (COVID, наприклад).
3
Управління та контроль низьких температурних режимів від виробництва до полиці.
4
Постійний мікробіологічний та фізико-хімічний моніторинг сировини і готової продукції.
5
Прозорий логістичний ланцюжок від кормів до полиці - ми знаємо і контролюємо походження кожного компонента в процесі росту птиці і виробництва м'яса.
6
Загалом у харчовій промисловості сучасні виробники продуктів харчування автоматизують свої логістичні ланцюжки для швидкої реакції на запити ринку: застосовують блокчейн, машинне навчання і прогнозну аналітику.
Анастасія Семенова
менеджер з наукових досліджень та розробок Департаменту інновацій МХП
«На нашу думку, продукти, які продаються в супермаркетах, якісні та безпечні, оскільки проходять подвійний контроль. По-перше, усі виробники впроваджують на підприємствах системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССP (ISO, IFS , FCCS, BRS, ін) та ведуть постійний моніторинг якісних показників продуктів. По-друге, ритейлери мають поширену практику проведення аудитів виробників, з метою підтвердження, заявлених виробником, умов безпечності виробництва і якості продуктів. Як наслідок, ритейл працює винятково з сумлінними виробниками».
За її словами, поряд з дотриманням високих умов виробництва, якість продуктів на полиці визначають і способи дистрибуції, і умови зберігання виготовлених продуктів.


Сучасні технології для збереження якості продуктів:


  • Пакування продукту у модифікованому газовому середовищі (суміш природних газів повітря, за виключенням кисню).
  • Активне пакування, що поглинає кисень чи виділяє вуглекислий газ, або має антимікробну дію за рахунок активних нанокомпонентів.
  • Натуральні антиоксиданти і консерванти рослинного походження (фітонциди), які дозволяють безпечно збільшувати терміни зберігання.
  • Нетеплові технології пастеризації продуктів, які водночас знищують патогенні мікроорганізми та дозволяють зберігати первинні властивості продуктів. Адже саме під дією високих температур, властивості продуктів сильно змінюються.
  • Природній біозахист продуктів та ферментація. Наприклад, використання культур молочнокислих бактерій для пригнічення розмноження дріжджів та цвілі.

Окрім цього, спеціалісти наголошують, перш ніж купити щось у підозрілих продавців, варто подивитися на розкладення продуктів, оскільки різні категорії не можуть перетинатися. І якщо, наприклад, м'ясо розташоване на одній полиці із овочами - це не гарний знак.


Варто й остерігатися хвороб «брудних рук» та інфекцій, що поширюються повітряно-крапельним шляхом. Третє, на що варто звернути уваги, на ринках відсутня можливість уникати коливання температурних режимів, що негативно позначається на мікробіологічній безпеці.


Більше про МХП