Щорічно попит на екологічну продукцію без ГМО, антибіотиків суттєво зростає. Споживачі шукають органічні м'ясо, фрукти та овочі на ринках з надією на те, що у власному городі продавцям немає сенсу застосовувати "хімію".





Утім, ситуація докорінно змінилася, адже для ринку здебільшого вирощують продукцію так, щоб вона мала і товарний вигляд, і смак, а для цього можуть використовувати пестициди, нітрати тощо.





Крім того, зберігання, транспортування і дотримання температурних режимів може відбуватися з порушенням. Хоча, наприклад, м'ясо може мати свіжий вигляд, цілком імовірно, що через неправильне транспортування воно зіпсується майже одразу після купівлі. ТСН.ua разом з МХП розповідає, чому не варто побоюватись купувати товари з полиць супермаркетів, та які технології використовують сучасні виробники, аби запобігти псуванню продуктів або їхній небезпеці для здоров'я.





На ринках дійсно продукти можуть бути більш свіжими, просто тому, що через відсутність місць зберігання їх привозять для реалізації на 1-2 дні. Зазвичай, щоб упевнитися в свіжості і якості, продукти можна понюхати та навіть скуштувати просто на місці. Сумлінні продавці навряд чи підсунуть зіпсований товар. Але так можуть чинити не всі, до того ж товар може бути абсолютно нормальним під час покупки, але зіпсуватися куди швидше, ніж очікувалося через, скажімо, неправильне зберігання або транспортування.





На виробництвах приділяють неабияку увагу якості продукції та безпечному поводженню від початку виробничого процесу і до появи її на полицях супермаркетів та тому, щоб відповідати усім санітарно-гігієнічним вимогам законодавства. Також підприємці регулярно проводять зовнішні і внутрішні аудити, для постійного вдосконалення стандартів безпечного виробництва. Всі ці процеси складні, енергозатратні і потребують значних коштів.

