За 10-15 років попит на коров'ячу продукцію скоротиться на 70%.





За таких умов чисті викиди парникових газів в цьому секторі до 2030 року скоротяться на 45%.





Сучасні продукти будуть вдвічі дешевшими і кращими, ніж продукти тваринного походження — більш поживними, смачнішими і різноманітними.





Новий формат харчування може суттєво вплинути як на скорочення хвороб, пов'язаних із харчуванням, так і на серцеві захворювання, ожиріння, рак і діабет.



Населення планети стрімко зростає, і продуктів харчування, особливо тваринного походження, вже за кілька років може не вистачати на всіх споживачів. Хоча й полиці супермаркетів сьогодні свідчать про зворотне, вже сьогодні експерти радять готуватися до можливого дефіциту. Вже до 2050 року світу буде потрібно додатково 265 мільйонів тонн білка для задоволення потреб населення планети. Природно, що науковці вже сьогодні активно працюють над пошуком нових джерел білка - від структурованого рослинного протеїну в бобових до вживання водоростей і комах.ТСН.ua разом з МХП розповідає, як можуть змінитися продукти харчування зовсім скоро та які екобезпечні альтернативи шукають вже сьогодні.У всьому світі щорічно зростає доля на ринку рослинного та інших аналогів м'яса. У звіті консалтингової компанії Kearney йдеться, що до 2040 року частка культивованого м'яса потенційно може вирости до 33% від загального ринку.Розвиток точної біології та абсолютно нова модель виробництва матимуть серйозні наслідки не тільки для промислового сільського господарства, але і для економіки, суспільства і навколишнього середовища.До прикладу, американський аналітичний центр RethinkX наводить такі цифри, що чекають на Америку у недалекому майбутньому: