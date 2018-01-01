АЛЬТЕРНАТИВА
В ХАРЧУВАННІ
Якими стануть наші харчові звички уже скоро
Населення планети стрімко зростає, і продуктів харчування, особливо тваринного походження, вже за кілька років може не вистачати на всіх споживачів. Хоча й полиці супермаркетів сьогодні свідчать про зворотне, вже сьогодні експерти радять готуватися до можливого дефіциту. Вже до 2050 року світу буде потрібно додатково 265 мільйонів тонн білка для задоволення потреб населення планети. Природно, що науковці вже сьогодні активно працюють над пошуком нових джерел білка - від структурованого рослинного протеїну в бобових до вживання водоростей і комах.

ТСН.ua разом з МХП розповідає, як можуть змінитися продукти харчування зовсім скоро та які екобезпечні альтернативи шукають вже сьогодні.

У всьому світі щорічно зростає доля на ринку рослинного та інших аналогів м'яса. У звіті консалтингової компанії Kearney йдеться, що до 2040 року частка культивованого м'яса потенційно може вирости до 33% від загального ринку.


Розвиток точної біології та абсолютно нова модель виробництва матимуть серйозні наслідки не тільки для промислового сільського господарства, але і для економіки, суспільства і навколишнього середовища.


До прикладу, американський аналітичний центр RethinkX наводить такі цифри, що чекають на Америку у недалекому майбутньому:


  • За 10-15 років попит на коров'ячу продукцію скоротиться на 70%.

  • За таких умов чисті викиди парникових газів в цьому секторі до 2030 року скоротяться на 45%.

  • Сучасні продукти будуть вдвічі дешевшими і кращими, ніж продукти тваринного походження — більш поживними, смачнішими і різноманітними.

  • Новий формат харчування може суттєво вплинути як на скорочення хвороб, пов'язаних із харчуванням, так і на серцеві захворювання, ожиріння, рак і діабет.
Виробництво
клітинного м'яса
На сьогодні сфера фудіндустрії доволі багато уваги приділяє виробництву «м'ясу з пробірки». Перевага такого способу в тому, що більше не потрібно вбивати тварину, аби отримати м'ясо. Достатньо взяти краплю м'язової тканини, виділити з неї особливі стовбурові клітини — міосателіти, помістити в біореактор і в результаті отримати шматок м'яса. Цей спосіб має й недоліки: смак та форма отриманого таким чином м'яса далекі від бездоганного. Також такий напрям виробництва ще й дорогий, тому всі компанії наразі працюють над здешевленням процесу. Хоча перспективи є: якщо виробництво першого у світі «бургера з пробірки» обійшлося у 325 тисяч доларів, то, наприклад, в кінці 2018 року ізраїльський стартап Aleph Farms представив стейк з пробірки вартістю $50. На сьогодні нагетси такого м'яса вартістю $50 за штуку можна скуштувати в ресторанах Сінгапуру, який дозволив продаж штучного м'яса американського стартапа Eat Just наприкінці 2020 року. Хоча цей продукт через високу вартість поки вважається преміальним, за кілька років може з'явитися і у масмаркеті.
Переробка комах
Якщо раніше ми могли уявити споживання комах лише десь у Східній частині світу як екзотичний досвід під час подорожі, вже у недалекому майбутньому це може стати одним із замінників звичайного м'яса. Зараз комахи перетворюються на звичайне джерело білка без алергенів та токсинів. Білкові добавки з комах можуть бути більш корисними, аніж традиційне м'ясо, а їхнє виробництво — більш екологічним. Для порівняння: виробництво 1 кг білка з комах потребує у 500 разів менше води, у 12 разів менше корму та у десять разів менше земельної площі, ніж виробництво 1 кг звичайної яловичини. Втім, якщо споживання протеїну з комах не набуде популярності на європейському континенті, у цієї технології є великі перспективи у кормовому напрямі в сільгоспдіяльності, зокрема у додаванні їх до раціону тварин.
Використання водоростей
Морські водорості традиційно вживаються жителями різних країн, найчастіше в Азії. Проте вже незабаром можуть з'явитися у повсякденному раціоні як багатий на вітаміни та мікроелементи функціональний продукт. Окрім того, що вони багаті на білок, водорості також містять омега-3, амінокислоти та пептиди, які сприятливо впливають на серцево-судинну систему і загальний стан здоров'я людини. Вже сьогодні з окремих видів водоростей роблять харчові добавки, «м'ясо тунця» і «креветки» для веганів.
Мікроби в допомогу
У Нідерландах за допомогою мікробів створили замінник риби та м'яса. Білковий продукт фермотеїн може бути отриманий з маніоки, кукурудзи, картоплі, цукрового очерету та навіть буряка. Він виготовляється методом бродіння на основі розроблених компанією грибів, має високу харчову цінність і не завдає шкоди довкіллю під час виробництва. Також цей продукт є витратоефективним, універсальним та головне - безпечним: фермотеїн не містить мікотоксинів, антибіотиків, лістерії, сальмонели та кишкової палички.
Чи може Україна бути на передовій у новітніх харчових технологіях?
Анастасія Семенова
менеджерка з наукових досліджень та розробок Департаменту інновацій МХП
«Для того, щоб бути в технології, яка зараз розробляється по всьому світу, потрібна колаборація між різними сферами знань. Це медицина, харчові технології, біотехнології, хімічні науки. В такій колаборації можливо щось зробити. У нас поки, на жаль, недостатньо досвіду і абсолютно відсутні фахівці. Таким технологіям у нас не навчають. Тож, якщо Україна піде цим шляхом, то швидше за все буде залучати фахівців з інших країн, які вже знають що і як робити. Принаймні мають якісь базові навички»
Більше про МХП