ЩО ЇСТИ, ЩОБ НЕ ХВОРІТИ

Бум на продукти, що багаті на вітаміни і мікроелементи, від року в рік тільки посилюється. Минулого десятиліття ми і уявити не могли, що екзотичне авокадо буде невід'ємним складником здорового харчування. Споживача сьогодні вже не влаштовує просто йогурт без цукру, він обов'язково повинен бути збагачений додатковим спектром вітамінів та пробіотиків. Брак Омега-3 кислот із лишком компенсується за рахунок лляної олії або вживання в раціон жирних сортів риб. Тут і там ми бачимо засилля товарів без лактози або без глютену.



Сучасні виробники пішли далі і спеціально збагачують продукти мікроелементами та вітамінами свою продукцію, аби вона відповідала на вимоги споживачів: наприклад, щоб рослинне м'ясо у веганських бургерах мало вміст заліза та вітамінів В6 та В12 і компенсувало їхню нестачу у веганській дієті.



Попит на функціональні продукти зумовлений не лише користю такої їжі, вона повинна поміж іншого ще й запобігати ризикам низки захворювань. Наприклад, допомагати боротися зі стресом або підвищувати імунітет.



ТСН.ua разом з МХП розповідає про функціональні продукти докладніше і як вони можуть зробити наше життя якісно кращим.