ЩО ЇСТИ, ЩОБ НЕ ХВОРІТИ

Натуральні зелені листові овочі: броколі, шпинат, цвітна капуста - мають посідати важливе місце в раціоні для міцного імунітету. Також варто звернути увагу на пробіотики, корисні бактерії допомагають покращувати загальний стан здоров'я і зміцнювати імунітет. Їх можна вживати разом з ферментованими продуктами, як от йогурт, кімчі (корейська страва з квашених овочів) або комбуча (ферментований напій з чайного гриба). Як не дивно, до цього переліку можна додати і безпосередньо гриби. Вони містять полісахариди, що призводять до підвищеного рівня Т-лімфоцитів, які своєю чергою ефективно протидіють бактеріям. Для тих, хто не любить смак грибів, існують спеціальні капсули, що містять дегідровані гриби. Окрім цього, варто контролювати свій рівень вітаміну D, що допомагає засвоюватися іншим вітамінам і мікроелементам, а також корисний для вироблення деяких антитіл. Його отримують або перебуваючи під сонцем, або вживаючи більше жирної риби та горіхів.