ЩО ЇСТИ, ЩОБ НЕ ХВОРІТИ
Або чому у всьому світі бум на функціональні продукти?
Бум на продукти, що багаті на вітаміни і мікроелементи, від року в рік тільки посилюється. Минулого десятиліття ми і уявити не могли, що екзотичне авокадо буде невід'ємним складником здорового харчування. Споживача сьогодні вже не влаштовує просто йогурт без цукру, він обов'язково повинен бути збагачений додатковим спектром вітамінів та пробіотиків. Брак Омега-3 кислот із лишком компенсується за рахунок лляної олії або вживання в раціон жирних сортів риб. Тут і там ми бачимо засилля товарів без лактози або без глютену.

Сучасні виробники пішли далі і спеціально збагачують продукти мікроелементами та вітамінами свою продукцію, аби вона відповідала на вимоги споживачів: наприклад, щоб рослинне м'ясо у веганських бургерах мало вміст заліза та вітамінів В6 та В12 і компенсувало їхню нестачу у веганській дієті.

Попит на функціональні продукти зумовлений не лише користю такої їжі, вона повинна поміж іншого ще й запобігати ризикам низки захворювань. Наприклад, допомагати боротися зі стресом або підвищувати імунітет.

ТСН.ua разом з МХП розповідає про функціональні продукти докладніше і як вони можуть зробити наше життя якісно кращим.
Продукти для боротьби з онкозахворюваннями
Останні дослідження наочно демонструють, що мікроелемент селен досить ефективно допомагає боротися з онкологією. Проте більшість родючих земель практично ним не збагачені, тому сучасні аграрії працюють над тим, щоб збагачувати селеном овочеву продукцію: часник, брюссельську капусту, броколі, м'яту, паприку тощo. Завдяки вживанню таких продуктів ризик раку молочної залози знижується в середньому на 40%. Чемпіоном з протидії розвитку ракових клітин є куркума. Бонус - ця спеція має потужні протизапальні властивості і може полегшити біль під час артриту.
Боротьба з
хворобами серця
До слова, вже згаданий вище селен чудово допомагає із хворобами серця, знижуючи ризик кардіологічних захворювань. Крім овочів, селен також можуть додати до курячого корму, щоб на виході яйця також були ним збагачені. Більшість несолоних горіхів, зокрема кеш'ю, мигдаль і волоський, є гарними джерелами магнію, що грає важливу роль в регулюванні артеріального тиску. Ще один помічник на шляху до здорового серця - яблучний оцет, він допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. І зрештою не варто забувати про жирну рибу - дикий лосось, скумбрію, палтус, тунець. Перевага цих видів риби - низький вміст ртуті і високий рівень омега-3 кислот, які так важливі для здоров'я судин.
Здоровий шлунок
Для здорової мікрофлори кишечника потрібні про- і пребіотики. Наприклад, біфідобактерії можна вживати з кисломолочною продукцією - йогуртом і кефіром. До того ж вони є прекрасним джерелом білка і вітаміну B12. Продукти, що багаті клітковиною, допомагають запобігти розладам травлення, зокрема виразці шлунку, геморою і кислотному рефлексу. Тут важливо звернути увагу на достатню кількість овочів в раціоні, додати хліб із висівками, злаки, імбир. Останній чудово допомагає боротися зі здуттям живота.
Зниження ваги
Чорниця. Ці ягоди багаті на поліфеноли - потужні природні хімічні речовини, які допомагають худнути і скорочують ризики виникнення діабету 2 типу. Вівсянка надовго залишає відчуття ситості завдяки своїм волокнам, знижує рівень холестерину і може бути ідеальним засобом для схуднення. Сюди також можна включити яйця, зелений чай і цільнозернові продукти - коричневий рис, кіноа, просо. А також ягоди чорниці, що багаті на поліфеноли - потужні природні хімічні речовини, які допомагають худнути і скорочують ризики виникнення діабету другого типу.
Міцний імунітет
Натуральні зелені листові овочі: броколі, шпинат, цвітна капуста - мають посідати важливе місце в раціоні для міцного імунітету. Також варто звернути увагу на пробіотики, корисні бактерії допомагають покращувати загальний стан здоров'я і зміцнювати імунітет. Їх можна вживати разом з ферментованими продуктами, як от йогурт, кімчі (корейська страва з квашених овочів) або комбуча (ферментований напій з чайного гриба). Як не дивно, до цього переліку можна додати і безпосередньо гриби. Вони містять полісахариди, що призводять до підвищеного рівня Т-лімфоцитів, які своєю чергою ефективно протидіють бактеріям. Для тих, хто не любить смак грибів, існують спеціальні капсули, що містять дегідровані гриби. Окрім цього, варто контролювати свій рівень вітаміну D, що допомагає засвоюватися іншим вітамінам і мікроелементам, а також корисний для вироблення деяких антитіл. Його отримують або перебуваючи під сонцем, або вживаючи більше жирної риби та горіхів.
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