КУДИ ЙТИ, ЯКЩО МАЄШ КЛАСНИЙ ПРОЄКТ В ЕКОІННОВАЦІЯХ

Здавалося б, який зв'язок між тим, що ми їмо і глобальним потеплінням?



А зв'язок прямий. За даними ООН, зміна раціону харчування - це 20% загальних зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням. Лише харчові відходи виробляють від 8% до 10% глобальних викидів вуглекислого газу.



Збалансована дієта, що включає рослинні продукти та їжу тваринного походження, вироблену в стійких системах із низьким рівнем викидів парникових газів, надає основні можливості для пом'якшення наслідків потепління, одночасно надаючи суттєву користь і здоров'ю людини.



Зі свого боку, бізнес повинен максимально відповідально підходити до виробництва, вирощування та транспортування продуктів харчування.



Уявімо, що ви власник стартапу у сфері фуд-інновацій, який займається розробкою нового продукту харчування, наприклад, протеїнових батончиків із особливо корисним складом або курячих чіпсів, якими можна замінити звичну страву, зберігши споживну цінність. Або ж, наприклад, є ідеї втілити у життя новий сервіс, який би скоротив час покупок товарів або допоміг обрати страву, яку потрібно приготувати, аналізуючи, які продукти наразі є у вас вдома. Аби реалізувати такі сервіси або налагодити виробництво нових продуктів, важливо мати повне розуміння процесу і відповідне фінансування.



На підтримку таких ідей і стартапів в МХП є MHP Innovation Lab, де вже цієї осені планують зібрати класні рішення та прототипи, зокрема, в екоінноваціях.



Діяльність МХП базується на принципах сталого розвитку, а виробничі процеси відповідають найвищим екологічним стандартам. Щоб пропагувати відповідальне виробництво, МХП готує конкурс екологічних проєктів, які запропонують інноваційні методи відновлення родючості грунтів і декарбонізацію виробничих процесів.



Як і кому можна податися на участь – читайте та переглядайте відео у спільному спецпроєкті ТСН.ua і МХП.

