КУДИ ЙТИ, ЯКЩО МАЄШ КЛАСНИЙ ПРОЄКТ В ЕКОІННОВАЦІЯХ
Здавалося б, який зв'язок між тим, що ми їмо і глобальним потеплінням?

А зв'язок прямий. За даними ООН, зміна раціону харчування - це 20% загальних зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням. Лише харчові відходи виробляють від 8% до 10% глобальних викидів вуглекислого газу.

Збалансована дієта, що включає рослинні продукти та їжу тваринного походження, вироблену в стійких системах із низьким рівнем викидів парникових газів, надає основні можливості для пом'якшення наслідків потепління, одночасно надаючи суттєву користь і здоров'ю людини.

Зі свого боку, бізнес повинен максимально відповідально підходити до виробництва, вирощування та транспортування продуктів харчування.

Уявімо, що ви власник стартапу у сфері фуд-інновацій, який займається розробкою нового продукту харчування, наприклад, протеїнових батончиків із особливо корисним складом або курячих чіпсів, якими можна замінити звичну страву, зберігши споживну цінність. Або ж, наприклад, є ідеї втілити у життя новий сервіс, який би скоротив час покупок товарів або допоміг обрати страву, яку потрібно приготувати, аналізуючи, які продукти наразі є у вас вдома. Аби реалізувати такі сервіси або налагодити виробництво нових продуктів, важливо мати повне розуміння процесу і відповідне фінансування.

На підтримку таких ідей і стартапів в МХП є MHP Innovation Lab, де вже цієї осені планують зібрати класні рішення та прототипи, зокрема, в екоінноваціях.

Діяльність МХП базується на принципах сталого розвитку, а виробничі процеси відповідають найвищим екологічним стандартам. Щоб пропагувати відповідальне виробництво, МХП готує конкурс екологічних проєктів, які запропонують інноваційні методи відновлення родючості грунтів і декарбонізацію виробничих процесів.

Як і кому можна податися на участь – читайте та переглядайте відео у спільному спецпроєкті ТСН.ua і МХП.
Які проєкти шукає МХП?
-1-
Відновлення родючості ґрунтів та органічні добрива:
Технології відновлення родючості ґрунтів та запобігання їхньої деградації;

Нові органічні добрива та агрохімікати для підвищення врожайності;

Технології компостування;

Використання дигестату біогазових установок в якості органічних добрив;

Інноваційні методи внесення добрив та обробки землі з мінімальним механічним впливом на грунт та скороченням викидів парникових газів.
-2-
Декарбонізація виробничих процесів та Green СО2
Кріогенні технології заморозки;

Використання СО2 в агронапрямку: силосування, елеватори, збільшення урожайності, інноваційні теплиці;

Використання вуглекислоти в логістиці як охолоджувальний елемент;

Інноваційна ресурсозберігальна/еко – тара.
Хто може взяти участь?
Стартапи, бізнес, молоді спеціалісти, студенти та викладачі університетів. Головне, щоб це були готові рішення або чинні прототипи, що відповідають напрямкам конкурсу, та допомагають бізнесу підвищити ефективність.
Коли стартує конкурс?
Конкурс проєктів планують відкрити вже у вересні, тож готуйте свої ідеї і приходьте! За анонсами слідкуйте на сторінці Департаменту інновацій МХП у Фейсбук.
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