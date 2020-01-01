Коти схильні приховувати захворювання, тому ми можемо не помічати хворобливого стану і тривожних ознак. Інколи єдиним помітним для власника симптомом є те, що тварина почала ходити до туалету в незвичному для себе місці. Такі дії кота часто розцінюються як вияв поганого виховання, тому власники можуть сварити за це свого улюбленця. Проте подібна поведінка може сигналізувати про розвиток сечокам'яної хвороби. І саме біль спонукає тварину шукати для туалету непризначені для цього місця. Також власники помилково вважають, що температуру в кота можна перевірити через дотик до носа. Насправді слід знати, що в людини і кота температура тіла різна, тому такий спосіб перевірки не є достовірним.



Тож як часто проводити ветеринарні огляди котів?



Всесвітня асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин рекомендує проводити обстеження й вакцинацію в перший рік життя котів частіше, ніж у всі наступні періоди. Візитів до ветеринара може бути щонайменше 3–4 в залежності від обраної схеми щеплення, і навіть більше, оскільки можуть проводитись інші профілактичні та лікувальні процедури, як-от оброблення від гельмінтів, бліх та кліщів. Уперше до лікаря слід іти щойно кошеня з'явиться в домі, проте бажано не пізніше 2-місячного віку.



Під час першого візиту спеціаліст огляне стан здоров'я кошеняти, розповість про правильний догляд і годування і складе графік вакцинацій та візитів.



Надалі рекомендується проводити щорічний профілактичний огляд та вакцинацію. Ці дві процедури можуть бути поєднані, оскільки таким чином зменшується стрес для тварини, до того ж це зручніше для власника. Залежно від віку й породи можливі уточнення графіку оглядів і вакцинації. Якщо, наприклад, порода схильна до захворювань серця, радять робити УЗД раз на рік. Тварин, яким більше семи років, на профілактичний огляд приводять раз на пів року для перевірки стану нирок. Саме в цьому віці може розвинутися невиліковна хвороба цього органу.

