Юлія Романишина
Лікарка ветеринарної медицини, член Європейського товариства ветеринарної та порівняльної дієтології, менеджерка з наукової комунікації Royal Canin
«Профілактичні огляди вкрай важливі, адже попереджають появу серйозних захворювань. Хоча коти є хижаками, у природі вони самі легко можуть стати жертвою, а отже, ці тварини схильні приховувати свої хвороби. Власники також можуть не знати, за якими критеріями оцінювати стан здоров'я своїх підопічних. Тому авторитетні ветеринарні організації, як-от Всесвітня асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (WSAVA), Американська асоціація ветеринарних госпіталів (AAHA) та інші, наполегливо рекомендують проводити періодичні профілактичні огляди принаймні раз на рік, а якщо йдеться про кошенят або котів літнього віку, то і частіше. Профілактичний огляд можна поєднати із щорічною вакцинацією, зазвичай це дуже зручно для власників. У деяких випадках лікар може призначити додаткові діагностичні дослідження. Варто зазначити, що профілактичні огляди однаково важливі як для породистих, так і для безпородних котів».