спецпроєкт тсн.ua
Обстеж кота
від носа до хвоста
За даними ресурсу World Atlas, в Україні живе 7,5 млн котів. Отже, ми входимо до десятки країн світу з найбільшою кількістю котів у домогосподарствах.

Українці приділяють украй мало уваги здоров'ю своїх домашніх тварин. Лише кожен другий власник тварини готовий забезпечити ветеринарну допомогу в разі захворювання тварини, водити на щорічні профілактичні ветеринарні огляди готові 40%, а якщо виникли перші ознаки захворювання – 56%.

Водночас відповідальними перед тваринами себе вважають 89% опитаних.

Такі дані були отримані під час онлайн-опитування 400 власників котів у шести найбільших містах України. Дослідження проводилось компанією MZ Hub у травні 2020 року.
ТСН.ua і Royal Canin у спільному спецпроєкті «Обстеж кота від носа до хвоста» розібрались у причинах критично низького рівня регулярних ветеринарних оглядів котів в Україні. Ми хочемо популяризувати ідею профілактичних візитів. Зокрема, через акцію Royal Canin, у межах якої можна отримати безкоштовний огляд свого улюбленця в одній з партнерських ветеринарних клінік.
ЯК ЧАСТО ПРОВОДИТИ ВЕТЕРИНАРНІ ОБСТЕЖЕННЯ
Коти схильні приховувати захворювання, тому ми можемо не помічати хворобливого стану і тривожних ознак. Інколи єдиним помітним для власника симптомом є те, що тварина почала ходити до туалету в незвичному для себе місці. Такі дії кота часто розцінюються як вияв поганого виховання, тому власники можуть сварити за це свого улюбленця. Проте подібна поведінка може сигналізувати про розвиток сечокам'яної хвороби. І саме біль спонукає тварину шукати для туалету непризначені для цього місця. Також власники помилково вважають, що температуру в кота можна перевірити через дотик до носа. Насправді слід знати, що в людини і кота температура тіла різна, тому такий спосіб перевірки не є достовірним.

Тож як часто проводити ветеринарні огляди котів?

Всесвітня асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин рекомендує проводити обстеження й вакцинацію в перший рік життя котів частіше, ніж у всі наступні періоди. Візитів до ветеринара може бути щонайменше 3–4 в залежності від обраної схеми щеплення, і навіть більше, оскільки можуть проводитись інші профілактичні та лікувальні процедури, як-от оброблення від гельмінтів, бліх та кліщів. Уперше до лікаря слід іти щойно кошеня з'явиться в домі, проте бажано не пізніше 2-місячного віку.

Під час першого візиту спеціаліст огляне стан здоров'я кошеняти, розповість про правильний догляд і годування і складе графік вакцинацій та візитів.

Надалі рекомендується проводити щорічний профілактичний огляд та вакцинацію. Ці дві процедури можуть бути поєднані, оскільки таким чином зменшується стрес для тварини, до того ж це зручніше для власника. Залежно від віку й породи можливі уточнення графіку оглядів і вакцинації. Якщо, наприклад, порода схильна до захворювань серця, радять робити УЗД раз на рік. Тварин, яким більше семи років, на профілактичний огляд приводять раз на пів року для перевірки стану нирок. Саме в цьому віці може розвинутися невиліковна хвороба цього органу.
Юлія Романишина
Лікарка ветеринарної медицини, член Європейського товариства ветеринарної та порівняльної дієтології, менеджерка з наукової комунікації Royal Canin
«Профілактичні огляди вкрай важливі, адже попереджають появу серйозних захворювань. Хоча коти є хижаками, у природі вони самі легко можуть стати жертвою, а отже, ці тварини схильні приховувати свої хвороби. Власники також можуть не знати, за якими критеріями оцінювати стан здоров'я своїх підопічних. Тому авторитетні ветеринарні організації, як-от Всесвітня асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (WSAVA), Американська асоціація ветеринарних госпіталів (AAHA) та інші, наполегливо рекомендують проводити періодичні профілактичні огляди принаймні раз на рік, а якщо йдеться про кошенят або котів літнього віку, то і частіше. Профілактичний огляд можна поєднати із щорічною вакцинацією, зазвичай це дуже зручно для власників. У деяких випадках лікар може призначити додаткові діагностичні дослідження. Варто зазначити, що профілактичні огляди однаково важливі як для породистих, так і для безпородних котів».

Найпоширеніші захворювання котів:
Хронічна хвороба нирок
Одне з найпоширеніших захворювань, яке тривалий час протікає приховано. Проявляється в котів у віці п'яти років. Це захворювання приховане, і перші ознаки з'являються, коли зруйновано вже 75% нирок. Клінічно це виражається в тому, що тварина втрачає апетит, худне, спостерігається блювота. Лікар, зробивши спеціальні аналізи, визначає рівень небезпеки для здоров'я.
Проблеми сечовивідної системи у вигляді циститу або сечокам'яної хвороби
Є найпоширенішими захворюваннями котів. Найчастіше проявляються почащеним і болісним сечовипусканням, надмірним вилизуванням або зміною місця для туалету.
Стоматологічні захворювання
Ще одна група захворювань, які входять у трійку найпоширеніших серед котів. За даними Американської асоціації ветеринарних клінік, уже до трирічного віку більшість котів мають захворювання пародонту. Вони часто протікають непомітно для власників, тому тварина тривалий час може жити з хронічним болем. Серед ознак захворювання зубів та пародонту: неприємний запах із пащі, зубний камінь і порушення споживання їжі.
ВЕТЕРИНАРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
Загальний профілактичний огляд тварини проводить терапевт. Ветеринар оцінює зовнішній вигляд кота, його вгодованість (наявність зайвої ваги), вологість слизових оболонок, перевіряє дихання і пульс. За фактом клінічного огляду терапевт може направити до іншого спеціаліста для поглибленого обстеження. Тваринам старшого віку потрібно щороку здавати аналіз крові, зокрема для перевірки стану нирок, а також робити УЗД, аналіз сечі тощо.

Тривалість життя котів постійно зростає, і зараз середнім показником вважають 14 років. Після 7-річного віку починається процес старіння. Саме тому з цього віку важливо перевіряти стан нирок кота, навіть якщо немає клінічних ознак захворювання.

Спеціалісти наголошують на важливості проведення профілактичних оглядів. Для власника хорошою стратегією може бути вибір спеціаліста, якому він довіряє, адже в такому разі огляд буде максимально комфортним для тварини, а власник із більшою вірогідністю виконуватиме рекомендації лікаря.
У нас в сім'ї завжди були коти. Після мого народження наша кішка була свідком моїх перших кроків і слів. Кілька років тому ми подарували моїй мамі на день народження кішку породи екзот. Раз на рік обов'язково відвідуємо ветеринара. Цьогоріч ми долучилися до ініціативи Royal Canin «Обстеж кота від носа до хвоста» і нещодавно відвідали ветеринарну клініку «Лессі», де нас проконсультували щодо стану здоров'я кішки. Лікарі порадили стежити за ротовою порожниною і зубами нашої улюблениці.
Тимур Мірошниченко
Ведучий проєкту "Твій день"
Коти – це друзі й антистрес, тому що вони відчувають людей. Це як собачники, що обирають собі породу собаки, яка на них схожа. Так само і ми інтуїтивно обираємо собі котів. У мене є свій кіт. У батьків четверо. Для мене це друг, який тебе любить, чекає і відчуває внутрішній стан. Якщо тобі важко, він може прийти, полежати біля тебе, помуркотіти. Це так класно! Одразу стає добре на душі.
За здоров'ям свого кота я завжди стежу. Годую його лише якісним і давно підібраним кормом, бо він не любить їсти звичайну їжу. Я регулярно воджу кота до клініки, де йому зрізають кігті, зважують. Щороку роблять щеплення іраз на пів року-рік – профілактичні огляди. Наразі цього достатньо. Такі візити потрібні, навіть якщо тварину нічого не турбує. Коти майже ніколи не показують, якщо в них щось болить.
У компанії Royal Canin дуже крута ініціатива – «Обстеж кота від носа до хвоста». Вона нагадує власникам, що за котами треба доглядати так само, як і за собою. До того ж вона безкоштовна. Я вважаю, це дуже круто.
Неля Шовкопляс
Ведуча "Сніданку з 1+1"
Кіт – це член родини, який заспокоює, підтримує, дарує ласку і ніжність, чекає на тебе завжди. Наша кицька – повноцінний член родини. Вона дуже важлива для нас, тому про її здоров'я ми, звісно, турбуємось так само, як і про своє. Наша кицька – це наше різдвяне диво. Вона у нас з'явилася на Рiздво, ми привезли її від мами із Західної України. Тільки-но приїхали до Києва, одразу пішли до ветеринара. Хоч кицька й не породиста, зробили всі необхідні для її віку щеплення і склали графік наступних. Отримали рекомендації, як годувати кицьку, доглядати, скільки грамів і який корм вона має їсти. Також регулярно ходимо на огляди до лікаря і стежимо за її харчуванням.
Відвідувати ветеринара важливо, тому що це насамперед турбота про здоров'я родини. Здоров'я тварин – це і наше здоров'я, адже ми постійно в тісному контакті. Коти на відміну від собак дуже часто приховують свої хвороби, які важко розпізнати самостійно.
Ініціатива Royal Canin «Обстеж кота від носа до хвоста» – класна. По-перше, це нагадування господарям, що своїх котиків потрібно періодично водити на огляди до спеціалістів та турбуватися про їхнє здоров'я. По-друге, це безкоштовно, а значить кожен може долучитися до неї.
Тварина в родині – це можливість подарувати кошеняті або собаці затишок і домівку. Ми так і зробили. Ми не купили, а взяли з вулиці, а це на одне знедолене життя менше.
Людмила Барбір
Ведуча "Сніданку з 1+1"
ПРОЄКТ «ОБСТЕЖ КОТА
ВІД НОСА ДО ХВОСТА»
«Обстеж кота від носа до хвоста» – це всесвітня кампанія Royal Canin, ініційована для підвищення обізнаності власників котів про необхідність регулярних профілактичних оглядів їхніх тварин і збільшення кількості профілактичних оглядів.

В Україні проводиться акція, у межах якої власники котів зможуть отримати безкоштовний огляд свого улюбленця у ветеринарній клініці.

За її умовами можна отримати купон на безкоштовний профілактичний огляд тварин у ветеринарних клініках Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Полтави, Сум, Херсона, Миколаєва. Акція триватиме від 26 липня до 30 листопада 2021 року.
ЯК ОБСТЕЖИТИ СВОГО КОТА
Для проходження котом безкоштовного профілактичного ветеринарного огляду, отримайте купон на сайті «ОБСТЕЖ КОТА ВІД НОСА ДО ХВОСТА», оберіть відповідну ветеринарну клініку з доступних на сайті й запишіть улюбленця на прийом.
Обстежити кота :-)