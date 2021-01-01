Щорічна премія ТСН
Ті, що вражають
Щорічна премія ТСН «Ті, що вражають» традиційно нагороджує українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН.
Щорічна премія ТСН

Ті, що вражають

Щорічна премія ТСН «Ті, що вражають» традиційно нагороджує українців, які проявили стійкість, сміливість, рішучість у буремних подіях року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН.
2021 рік приніс випробування та численні виклики на стійкість для України. Затамувавши подих, увесь світ чекав, коли можна буте працювати у звичному режимі, діти та студенти підуть до навчальних закладів, а кордони знову відкриються. Нова хвиля захворюваності на ковід, черговий локдаун та продовження війни і далі випробовують на міцність нашу країну. Але водночас рік, що минає, підтвердив важливість і цінність героїчних вчинків людей, які вразили своєю сміливістю і готовністю пожертвувати собою заради інших.

Цього року читачі tsn.ua можуть обрати своїх героїв або цілі колективи, які вразили своїми вчинками найбільше. А 7 переможців, які отримають найбільшу кількість голосів, будуть нагороджені статуетками премії «Ті, що вражають» та стануть героями нових сюжетів ТСН.

Голосування триватиме до 26 грудня включно, а переможців оголосять у перші дні нового року.
1
Людмила Коваль, мама, яка віддала на донорську пересадку серце сина.
29-річний син Людмили помер, але його серце продовжує битись у тілі Віктора Маршала. Жінка не лише подарувала нове життя незнайомій раніше людині, а власним прикладом продемонструвала людяність, відвагу та милосердя до чужої біди. Після її вчинку, який став відомий на всю країну, у Львівській лікарні кількість сімей, які погодилися донувати органи загиблих родичів, збільшилась в рази.
2
На відпочинку в Єгипті медсестри-українки врятували життя білоруса
Українські медсестри врятували білоруса на відпочинку в Єгипті. Вони не зупинялися навіть після того, як місцевий рятувальник сказав - що це кінець і більше немає сенсу продовжувати. Та медсестри Національного інституту раку продовжували серцево-легеневу реанімацію, бо за протоколом не можна зупинятися впродовж 40 хвилин. На 20-й хвилині їм вдалося завести серце, відновити пульс і дихання.
3
17-річний Олександр Оганьян, який дорогою на побачення врятував життя водія маршрутки у Мелітополі.
У Мелітополі водію маршрутки стало погано за кермом. Автобус виїхав на зустрічку – усі пасажири були у небезпеці. З кінця салону до водійського сидіння підбіг 17-річний Олександр. Хлопець швидко виїхав на потрібну смугу руху та зупинив маршрутку. Потім викликав «швидку» та поліцію. До прибуття спецслужб надавав водієві допомогу.
4
Медики Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги проводять унікальні операції.
Кардіологи та трансплантологи Львівської лікарні рятують життя пацієнтів зі складними вадами, яких не погоджуються прийняти навіть у європейських клініках. Цього року на базі лікарні відрили перше сучасне відділення дитячої кардіології на Західній Україні і рятують дітей з найскладнішими діагнозами. А хірурги-трансплантологи провели першу в Україні пересадку легенів.
5
Працівник СБУ із позивним «Тренер» врятував життя підлітку, ногу якого затягнуло під лезо у мотоблоці
15-річного хлопця в Кіровоградській області врятував співробітник СБУ. Підліток допомагав сусідові на городі, коли його ногу затягнуло під лезо у мотоблоці. В цей час вулицею йшов спецпризначинець, який приїхав у відпустку до батьків. Він почув крики дитини і побіг на допомогу. Чоловік витягнув ногу хлопця з мотоблока, затягнув її джгутом та наклав саморобну шину. Якби ці дії не були проведені, дитина б стекла кров'ю, кажуть медики.
6
Волонтерка із Одеси Катерина Ножевнікова, яка щодня допомагає хворим на COVID знайти дефіцитний кисень.
Вже понад півтора року Катерина Ножевнікова «допомагає дихати» важкохворим на ковід пацієнтам. Одеситка та місцевий благодійний фонд «Корпорація монстрів» власними зусиллями зібрали близько пів мільйона гривень на придбання 15 кисневих концентраторів для інфікованих. Від наявності кисню часто залежить їхнє життя.
7
Ігор Євтушенко, 49-річний двірник, який виграв «золото» Чемпіонату світу з джиу-джитсу.
49-річний спортсмен став відомим на всю країну, коли написав у соцмережі, що збирає гроші, аби поїхати на світову першість з джиу-джитсу. Зранку чоловік прибирає шкільне подвір'я, а після роботи тренується сам і навчає інших. Історія Ігоря так вразила людей, що гроші на стартовий внесок зібрали за день. Таким чином, Ігор зміг поїхати на Чемпіонат світу, який відбувся в ОАЕ.
8
Олександр Алексеєв із міста Суми, який врятував жінку та собаку, що провалилися під лід
Олександр з мосту побачив на вкритій кригою річці собаку, що тоне, і миттю кинувся на допомогу. Тоді він ще не знав, що рятувати доведеться ще й людину. Марія вже подумки прощалася з життям, як раптом побачила перед собою молодого хлопця.
9
Євгенія Муромцева - мама-рекордсменка, яка допомогла вигодувати півтори сотні немовлят
У Києві 30-річна Євгенія Муромцева стала молочним донором. Коли мама шестимісячної Емми дізналася, що має гіперлактацію (надлишок молока) - почала віддавати своє грудне молоко у Банк, який існує при перинатальному центрі. За пів року вона допомогла вигодувати близько 150 немовлят.
10
11-річна Христина Пона зі Львова, яка посеред вулиці затримала грабіжника
Одинадцятирічна школярка допомогла поліції затримати грабіжника у Львові. Зловмисник звалив дівчинку з ніг і відібрав у неї телефон, але він не знав, що школярка вже кілька років займається дзюдо.
11
12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала брата і сестру від повені
Під час повені, яка виникла через сильні дощі в селищі Ясіня на Закарпатті, 12-річна Тетяна Тулайдан зуміла дуже швидко зорієнтуватись, вимкнула електрику в будинку та провела дітей на другий поверх. Зважені дії та швидка реакція дівчинки в результаті врятувала усім життя, адже водяне цунамі прибуло настільки швидко та неочікувано, що розгубитися в такій ситуації могли б і дорослі.
12
Коломийські волонтери знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав поблизу Говерли під час погоду з родиною у гори.
Після понад доби пошуків на Прикарпатті розшукали зниклого біля Говерли 6-річного Олексія Стефанціва з Коломиї. Хлопчик піднімався на Говерлу ще з п'ятьма родичами, зокрема, з бабусею і тіткою. Батьків з ним не було. Близько 15:30 хлопчик відбився від групи та загубився. До його пошуків, які тривали безперервно, залучали кілька сотень людей – надзвичайників, поліцію, військових та волонтерів з собаками.
13
Рибалка та блогер Ричард Горда у Києві врятував хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега Дніпра
Чоловік з другом рибалив та знімав ролик для свого YouTube-каналу. Аж раптом помітив дитину, яку відносить від берега на крижині. Човна в них не було, тому довелося шукати інші способи. Чоловікам вдалося закинули волосінь спінінга на крижину і таким чином витягнути хлопчика на берег.
14
Херсонські поліцейські врятували життя немовляті: дитина переставала дихати у автомобільному заторі
У Херсоні патрульні допомогли врятувати маленьку дівчинку, яку батьки доправляли до лікарні, але потрапили у затор. У дитини зупинялося дихання і не можна було гаяти ні хвилини. Події розгорталися як у кіно. Зі спецсигналами та на шаленій швидкості дівчинку вчасно доставили до лікарні, завдяки чому дитина вижила.
15
97-річний тенісист Леонід Станіславський із Книги рекордів Гіннесса, який зіграв матч із Надалем
Чоловік понад 60 років грає у теніс. Професійно ним не займався, за освітою — інженер-механік авіатехніки. Цього року 97-річний Леонід Станіславський потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найсильніший тенісист на планеті у категорії 90+ та здійснив свою заповітну мрію - зіграв товариський матч з легендою світового тенісу — двадцятикратним переможцем турнірів "Великого шолома" іспанцем Рафаелем Надалем.
16
Священик Михайло Сукмановський навчає людей з інвалідністю роботи.
Вже 10 років духівник займається соціалізацією людей з інвалідністю. Священик із Золочева Михайло Сукмановський робить все, аби особливі діти та дорослі почувалися повноцінними членами суспільства. Тож у парафіяльному домі вони виготовляють свічки, а неподалік Золочева в селі Підгір'я отець впроваджує унікальний для України проект. Там навчають людей з інвалідністю сироваріння та роботи на фермі.
17
Двоє українських пожежників потрапили до категорії найсильніших рятувальників світу
Олександр Баран та Володимир Дудка вибороли «золото» на чемпіонаті світу серед пожежників у США та потрапили до категорії найсильніших рятувальників світу. У парному забігу українцям не було рівних.
18
Працівники колежду у Новому Роздолі Львівській області, які врятували життя покинутого немовляти на сходах закладу.
Дівчинку, загорнуту у хустину, уранці знайшов охоронець на порозі навчального закладу. І одразу ж покликав на допомогу працівниць коледжу. Новонароджену дівчинку залишили просто на бетоні…До приїзду медиків працівники коледжу завзято взялися відігрівати дитину, закутали с светри, знайшли додаткові обігрівачі. Завдяки їхній небайдужості та турботі дитина вижила.
19
Незряча Олена Ткаченко, яка у парі з чоловіком завойовує медалі на чемпіонатах з танців на пілоні
Подружня пара із Запоріжжя танцює на пілоні. Нічого надзвичайного, якби не одна обставина: жінка не бачить. Уже коли втратила зір, вона захопилася танцями. Щоби її підтримати, танцювати взявся й чоловік. Окрім цього, закінчив курси макіяжу, аби робити коханій мейкап перед сценою.
20
Українські альпіністи підкорили гору в Гімалаях, яка досі не піддавалася жодній світовій експедиції
Українські альпіністи підкорили гору Аннапурну висотою 7555 метрів у Гімалаях, яка славиться своїми крутими, практично вертикальними підйомами. Досі вони не піддавалися жодній світовій експедиції, а українські спортсмени змогли.
21
Двоє українців вперше перетнули Атлантику на гелікоптері
Максим Луньов та спортсмен Євген Рахмайлов - перші українці, які перетнули Атлантику на ґвинтокрилі. Тепер претендують на рекорд: подолали майже 10 тисяч кілометрів, вилетівши з канадського Квебеку та приземлившись у Борисполі.
22
На Дніпропетровщині парашутисти виконали гопак на висоті понад 4 кілометри
Гопак у небі - здавалося б неможливе. Втім, група з 16 парашутистів виконала його на висоті у понад чотири кілометри. На виступ була лише хвилина. Усе розписано по секундах, а на землю приземлились філігранно - за кілька метрів від глядачів.
23
Херсонська школярка Вікторія Панченко «взяла бронзу» на Олімпіаді геніїв у США із проєктом очищення Дніпра
Українську школярку, ученицю 10 класу Новокаховської школи №1, що на Херсонщині, Вікторію Панченко офіційно визнали генієм на Всесвітньої олімпіаді у США. Її проект допоможе очистити річки природними способами без механічного втручання в екосистему.
24
Шаховий геній Максим Криштафор і мама, яка повірила і не відмовилася від свого сина
Максим Криштафор народився передчасно з екстремально низькою вагою. Його мама - Ірина, попри прогнози лікарів і зраду чоловіка, доклала максимум зусиль аби хлопчик не відставав від своїх ровесників і реалізував свої таланти. У 7 років він - чемпіон Одеської області з шахів у віковій категорії до 10 років і його називають малим шаховим генієм.
25
Восьмирічна Ярина Закалюжна, яка перемогла в всесвітньовідомому міжнародному конкурсі малюнків Juice up your rocket! Її малюнок нанесуть на космічний апарат.
Їй усього 8 років, а її малюнок має прикрасити унікальний космічний апарат, який вивчатиме Юпітер. Ярина Закалюжна взяла участь у міжнародному конкурсі, який організувало європейске космічне агенство. Згідно з його умовами, кожен охочий мав можливість надіслати свій власний ескіз для космічної ракети Arian-5. За переше місце боролися 2600 дітей з 63 країн світу та перемогла сама Ярина та її малюнок.
Щорічна премія ТСН
«Ті, що вражають»
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