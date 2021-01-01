«Ті, що вражають»

Рибалка та блогер Ричард Горда у Києві врятував хлопчика, якого віднесло на крижині далеко від берега Дніпра

Чоловік з другом рибалив та знімав ролик для свого YouTube-каналу. Аж раптом помітив дитину, яку відносить від берега на крижині. Човна в них не було, тому довелося шукати інші способи. Чоловікам вдалося закинули волосінь спінінга на крижину і таким чином витягнути хлопчика на берег.