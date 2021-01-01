2021 рік приніс випробування та численні виклики на стійкість для України. Затамувавши подих, увесь світ чекав, коли можна буте працювати у звичному режимі, діти та студенти підуть до навчальних закладів, а кордони знову відкриються. Нова хвиля захворюваності на ковід, черговий локдаун та продовження війни і далі випробовують на міцність нашу країну. Але водночас рік, що минає, підтвердив важливість і цінність героїчних вчинків людей, які вразили своєю сміливістю і готовністю пожертвувати собою заради інших.
Цього року читачі tsn.ua
можуть обрати своїх героїв або цілі колективи, які вразили своїми вчинками найбільше. А 7 переможців, які отримають найбільшу кількість голосів, будуть нагороджені статуетками премії «Ті, що вражають» та стануть героями нових сюжетів ТСН.
Голосування триватиме до 26 грудня включно, а переможців оголосять у перші дні нового року.