Мережа торговельних центрів "Епіцентр" вирішила в особливий спосіб відзначити свій 18-ий день народження. Ми віримо, що це особлива дата - перехід у нове доросле життя. І саме так, символічно, шанс на нові хороші зміни у житті ми хочемо подарувати нашим клієнтам.



Ми будемо розповідати історії людей, які неочікувано для себе стали мільйонерами. Ми покажемо їхні емоції, їхні сподівання та очікування позитивних змін. Мільйон - це лише гроші, та вони здатні подарувати мрію. І ми ці мрії будемо здійснювати!

