Мережа торговельних центрів "Епіцентр" вирішила в особливий спосіб відзначити свій 18-ий день народження. Ми віримо, що це особлива дата - перехід у нове доросле життя. І саме так, символічно, шанс на нові хороші зміни у житті ми хочемо подарувати нашим клієнтам.

Ми будемо розповідати історії людей, які неочікувано для себе стали мільйонерами. Ми покажемо їхні емоції, їхні сподівання та очікування позитивних змін. Мільйон - це лише гроші, та вони здатні подарувати мрію. І ми ці мрії будемо здійснювати!
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Епіцентр. Даруємо 50 000 000
Мільйон на ремонт
для мами
Мешканка столиці стала власницею першого мільйону від мережі торговельних центрів "Епіцентр" і планує витратити його на облаштування квартири для мами.
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Нова історія буде згодом
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Нова історія буде згодом
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