Україна подарувала світу чимало культових кінострічок, які стали справжньою класикою. Їх з року в рік наводять як приклад на тематичних заходах, ними пишаються та надихаються в багатьох куточках земної кулі.



Про те, якою є кіногалузь сучасної незалежної України та як змінилися «правила гри», починаючи з 1991 року, – розповідаємо у спецпроєкті «Про кіно без меж» від Київстар ТБ, 1+1 media та ТСН.ua, присвяченому 30-річчю Незалежності. На вас чекають надихаючі та, подекуди, вражаючі історії маленьких та великих перемог, злетів і падінь від провідних вітчизняних акторів, режисерів, продюсерів, сценаристів, операторів та ідейників. Вони власним прикладом доводять: в Україні може бути величезна кількість якісного та зразкового кіно, що руйнує будь-які межі та стереотипи, щобільше, з бекграундом, який збирався десятиліттями, це цілком реально зробити найближчим часом. Все, що потрібно, – консолідуватися та прикласти максимум зусиль.



Мета проєкту – через персоналії продемонструвати, яким глибоким і багатогранним є вітчизняний кінематограф і довести, як багато в цій сфері залежить від любові та поваги глядачів.



