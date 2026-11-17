Киев разделило на две части?! Столица стоит в многочасовых пробках

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Ночной удар по столичным переправам: движение по Северному и Южному мостам полностью прекращено. Взрывами оборвало часть вант на Северном мосту, повреждены тепловые магистрали, из-за чего ряд районов столицы остался без стабильного тепло- и водоснабжения. Как сейчас курсирует общественный транспорт, где ослабили ограничения в метро и насколько сложно пересечь Днепр на авто – корреспондентка ТСН Елена Лоскун проверила на собственном опыте и показала масштабы разрушений.