Мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительных вражеских бомбардировщиков

Не успели закончиться отбои воздушных тревог в Украине, как появилась информация об отчете дополнительных вражеских бомбардировщиков.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Так, произошел вылет еще 7-х Ту-95мс из "Энгельса". В общем в воздухе РФ – 16 Ту-95мс.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, высока вероятность ракетных обстрелов утром.

Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге. Находитесь в укрытиях.

Позже сообщили о взлете еще одного бомбардировщика. Самолеты продолжают движение на пусковые рубежи.

Позже мониторинговые каналы заявили о вылете еще 4-х Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка".

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Напомним, что в Киеве раздались взрывы: пылает обломок БПЛА.

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