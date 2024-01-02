Мониторинговые каналы сообщили о взлете дополнительных вражеских бомбардировщиков

Идет напряженная ночь для украинцев.
Не успели закончиться отбои воздушных тревог в Украине, как появилась информация об отчете дополнительных вражеских бомбардировщиков.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Так, произошел вылет еще 7-х Ту-95мс из "Энгельса". В общем в воздухе РФ – 16 Ту-95мс.
Согласно сообщениям мониторинговых каналов, высока вероятность ракетных обстрелов утром.
Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге. Находитесь в укрытиях.
Позже сообщили о взлете еще одного бомбардировщика. Самолеты продолжают движение на пусковые рубежи.
Позже мониторинговые каналы заявили о вылете еще 4-х Ту-22м3 с аэродрома "Шайковка".
Напомним, что в Киеве раздались взрывы: пылает обломок БПЛА.
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