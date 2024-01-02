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Моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Моніторингові канали повідомили про зліт додаткових ворожих бомбардувальників

Літаки з крилатими ракетами загрожують Україні / Фото: Вікіпедія

Триває напружена ніч для українців.

Не встигли закінчитися відбої повітряних тривог в Україні, як з'явилася інформація про звіт додаткових ворожих бомбардувальників.

Про це інформують моніторингові канали.

Так, стався виліт ще 7-х Ту-95мс з "Енгельс". Загалом в повітрі РФ - 16 Ту-95мс. 

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, висока ймовірність ракетного обстрілу вранці.

Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях. 

Пізніше повідомили про зліт ще одного бомбардувальника. Літаки продовжують рух на пускові рубежі. 

Пізніше моніторингові канали заявили про виліт ще 4-х Ту-22м3 з аеродрому "Шайковкa". 

Нагадаємо, що у Києві пролунали вибухи: палає уламок БПЛА

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Перегляди
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