Россияне атаковали жилой дом в Умани

На месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские.
В ночь на пятницу, 28 апреля, россияне ударили по жилому дому в Умани Черкасской области. Об этом информирует Черкасская ОВА.
"Этим утром оккупанты атаковали Черкасскую область. Есть два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания", - говорится в сообщении.
На месте работают ГСЧС, полиция и медики. В Сети опубликовали жуткие кадры горящей многоэтажки.
upd.
По состоянию на 06:19 в результате ракетной атаки по Умани пострадали 5 человек. Их доставили в больницу, сообщают в Черкасской ОВА.
В Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.
Сейчас во всех регионах Украины идет воздушная тревога. Около 04:40 звуки взрывов было слышно в Киеве.
Напомним, в ночь на 27 апреля захватчики обстреляли многоэтажку в Николаеве. Из-за этого погиб один человек и 23 человека пострадали.
Также мы сообщали, что россияне убили женщину в Херсонской области. Вражеская ракета попала в частный дом, когда во дворе находились пожилые супруги.
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