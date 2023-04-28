Астрологический прогноз на 28 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых начинаний – успехом они не увенчаются. Общение с окружающими людьми, включая родных и друзей, лучше свести к минимуму. В бизнесе вероятны сложности, которые можно минимизировать, не делая резких движений.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, золотистый, терракотовый, коралловый, охра.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце, сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: по причине ослабления иммунитета возможно обострение хронических заболеваний, которые нужно лечить по ранее предписанной врачом схеме.

Питание дня: под категорическим запретом находятся мясо, грибы и алкоголь.

Стрижка дня: стричь волосы категорически не рекомендуется.

Дачные работы дня: хорошее время для обработки почвы, обрезки кустарников и деревьев, их прищипки и пикировки.

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией и смотреться в зеркала.

Сны дня: сны нынешнего дня, даже будучи кошмарными и пугающими, не сбудутся, поэтому волноваться по их поводу не стоит.

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомцами – неизвестно, к чему может привести такая встреча.

Цитата дня: "То, что мы называем хаосом, всего лишь закономерности, которые мы не сумели распознать" (Чак Паланик).

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