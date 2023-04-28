Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
314
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 28 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: желательно отказаться от любых начинаний – успехом они не увенчаются. Общение с окружающими людьми, включая родных и друзей, лучше свести к минимуму. В бизнесе вероятны сложности, которые можно минимизировать, не делая резких движений. 

Символ дня: летучая мышь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, золотистый, терракотовый, коралловый, охра. 

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце, сердечно-сосудистая система. 

Болезни дня: по причине ослабления иммунитета возможно обострение хронических заболеваний, которые нужно лечить по ранее предписанной врачом схеме. 

Питание дня: под категорическим запретом находятся мясо, грибы и алкоголь. 

Стрижка дня: стричь волосы категорически не рекомендуется. 

Дачные работы дня: хорошее время для обработки почвы, обрезки кустарников и деревьев, их прищипки и пикировки. 

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией и смотреться в зеркала. 

Сны дня: сны нынешнего дня, даже будучи кошмарными и пугающими, не сбудутся, поэтому волноваться по их поводу не стоит. 

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомцами – неизвестно, к чему может привести такая встреча. 

Цитата дня: "То, что мы называем хаосом, всего лишь закономерности, которые мы не сумели распознать" (Чак Паланик). 

Читайте также: 

Наедине со своей болью: жизнь после потери любимых на войне

Наедине со своей болью: жизнь после потери любимых на войне

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
314
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация