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В Житомире раздаются взрывы — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7789
Время на прочтение
1 мин
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В Житомире раздаются взрывы — СМИ

В городе слышны взрывы, находитесь в укрытиях

Продолжается беспокойная ночь в Украине 28 мая 2023 года.

После мощной атаки на Киев появилась информация о взрывах в Житомире.

Об этом сообщили местные журналисты.

По предварительной информации, сработало ПВО.

Также отбой воздушной тревоги начался в ряде украинских областей.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве раздавались сильные взрывы, работало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
7789
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