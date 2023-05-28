В Житомире раздаются взрывы — СМИ

Продолжается беспокойная ночь в Украине 28 мая 2023 года.

После мощной атаки на Киев появилась информация о взрывах в Житомире.

Об этом сообщили местные журналисты.

По предварительной информации, сработало ПВО.

Также отбой воздушной тревоги начался в ряде украинских областей.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве раздавались сильные взрывы, работало ПВО.