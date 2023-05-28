Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 28 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
456
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 28 мая

Астрологический прогноз на 28 мая / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день активизации мужской энергии, которую принято считать энергией рода, поэтому астрологи – благо, на календаре выходной – рекомендуют помянуть умерших родственников: например, в церковь и поставить свечи. 

Символ дня: Источник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, янтарный. 

Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь. 

За какую часть тела отвечает: кости груди и подреберья. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, состояние улучшается даже у тех, кто страдает от серьезного и продолжительного недуга. От медикаментозного лечения нужно отказа – в случае необходимости желательно воспользоваться гомеопатия. 

Питание дня: голодание – даже лечебное – и диеты в этот день являются категорическим табу. Необходимо включить в рацион как можно больше овощей и фруктов, особенно свежевыжатых соков. 

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется – это может быть опасно не только для внешности, но и для здоровья. 

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать растения, имеющие съедобную надземную часть. Можно собирать первый урожай, но все собранное необходимо почти сразу же съесть – для хранения оно не подходят. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться вещими, поэтому очень важно правильно запомнить, а затем – поскольку их не стоит воспринимать, что называется, дословно – «расшифровать» их содержание. 

Табу дня: не стоит отправляться в поездки – нужно перенести их хотя бы на пару дней. 

Цитата дня: «Человек состоит из книг, которые он читает» (Ральф Уолдо Эмерсон). 

Читайте также:

Церковные праздники - по новому календарю с 1 сентября

Церковные праздники - по новому календарю с 1 сентября

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
456
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация