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ТСН в социальных сетях

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Категория
Видео
Количество просмотров
29

Пробки в Киеве 26 октября сняли на видео

Пробки в Киеве 26 октября сняли на видео

Пробки в Киеве 26 октября сняли на видео

В Киеве 26 октября наблюдаются масштабные пробки на левом берегу, из-за чего на остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. «Зеленая» линия метро курсирует в обычном режиме — движение между станциями «Выдубичи» и «Славутич» возобновлено после ликвидации последствий вражеского обстрела. Кроме того, на 104 км трассы М-03 Киев – Харьков возле Яготина перевернулся грузовик, из-за чего движение в направлении Харькова существенно затруднено. Патрульная полиция призывает водителей заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений.

Дата публикации
Количество просмотров
29

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