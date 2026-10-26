Затори в Києві 26 жовтня зняли на відео

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У Києві 26 жовтня спостерігаються масштабні затори на лівому березі, через що на зупинках громадського транспорту утворилися величезні черги. Водночас «зелена» лінія метро курсує у звичайному режимі — рух між станціями «Видубичі» та «Славутич» відновлено після ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Крім того, на 104 км траси М-03 Київ – Харків біля Яготина перекинулася вантажівка, через що рух у напрямку Харкова суттєво ускладнений. Патрульна поліція закликає водіїв заздалегідь планувати свої маршрути з урахуванням обмежень.