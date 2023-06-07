Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Гросси планирует приехать на Запорожскую АЭС

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
122
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Гросси планирует приехать на Запорожскую АЭС

Гросси планирует посетить ЗАЭС / Фото: Associated Press

Зеленский провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ на фоне подрыва Каховской ГЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собирается посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе. Он намерен приехать на станцию с международными специалистами.

Об этом Гросси сообщил на своей странице в Twitter.

"После разрушения дамбы Каховской ГЭС я возглавлю следующую ротацию МАГАТЭ, миссию поддержки и помощи на Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой", – написал он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ на фоне экоцида, вызванного российскими оккупантами.

Напомним, на ЗАЭС упал уровень воды из-за подрыва дамбы Каховского водохранилища. Однако ядерной угрозы на данный момент нет, заявили в Международном агентстве по атомной энергии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
122
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация