Гросси планирует приехать на Запорожскую АЭС

Зеленский провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ на фоне подрыва Каховской ГЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собирается посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе. Он намерен приехать на станцию с международными специалистами.

Об этом Гросси сообщил на своей странице в Twitter.

"После разрушения дамбы Каховской ГЭС я возглавлю следующую ротацию МАГАТЭ, миссию поддержки и помощи на Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой", – написал он.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ на фоне экоцида, вызванного российскими оккупантами.

Напомним, на ЗАЭС упал уровень воды из-за подрыва дамбы Каховского водохранилища. Однако ядерной угрозы на данный момент нет, заявили в Международном агентстве по атомной энергии.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.