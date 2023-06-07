Гросси планирует приехать на Запорожскую АЭС

Зеленский провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ на фоне подрыва Каховской ГЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси собирается посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе. Он намерен приехать на станцию с международными специалистами.
Об этом Гросси сообщил на своей странице в Twitter.
"После разрушения дамбы Каховской ГЭС я возглавлю следующую ротацию МАГАТЭ, миссию поддержки и помощи на Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой", – написал он.
Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с гендиректором МАГАТЭ на фоне экоцида, вызванного российскими оккупантами.
Напомним, на ЗАЭС упал уровень воды из-за подрыва дамбы Каховского водохранилища. Однако ядерной угрозы на данный момент нет, заявили в Международном агентстве по атомной энергии.
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