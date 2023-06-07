Кислица призвал ООН помочь населению Херсонской области

Подрывом дамбы Каховской ГЭС россияне признали, что не могут контролировать временно оккупированные территории Украины, заявил дипломат.

Во вторник, 6 июня, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал комитет Красного креста и другие международные организации помочь населению на левом берегу Херсонской области.

Об этом и не только шла речь во время его выступления на заседании Совета Безопасности ООН, созванного Украиной.

Дипломат напомнил, что РФ больше года контролировала дамбу и станцию, и подчеркнул: дамбу невозможно взорвать извне. Экоцид является результатом взрыва, который устроили захватчики, отметил Кислица.

"...за неделю до того, как произошел подрыв Каховской ГЭС, российское правительство приняло решение, согласно которому технические расследования не должны выполняться на опасных объектах и гидрообъектах, если такие случаи являются результатом, цитирую: "боевых действий, диверсий и актов терроризма"", — добавил представитель Украины.

Плотина удерживала 17 миллионов кубометров воды. Из-за взрыва частично уничтожена ее верхняя часть — 11 из 28 секций.

"Используя тактику сожженной земли, а в этом случае затопленной земли, российские оккупанты по сути признают, что эта территория (оккупированные регионы – ТСН.ua) не принадлежит им, что они не могут ее удержать", – подчеркнул Кислица.

По его словам, наибольшую площадь затопленных земель следует ожидать через 3-5 дней. Полностью под водой могут оказаться населенные пункты Олешки и Голая Пристань. Из более чем 20 пунктов на левом берегу пока можно эвакуироваться, но россияне этому не способствуют, сказал дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру на фоне подрыва Каховской ГЭС. Он отметил, что россияне сделали это специально – для шантажа использования наводнения в качестве оружия.

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