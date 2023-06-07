Захватчики обстреляли Херсон во время эвакуации: есть пострадавшие

Микрорайон Остров ежедневно обстреливают, но теперь появилась еще одна опасность – водная стихия.

Во вторник, 6 июня, оккупанты ударили из артиллерии по херсонскому микрорайону Остров во время эвакуации из-за подтопления. Ранены двое правоохранителей, которые помогали жителям покинуть опасную территорию.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Несмотря на обстрелы, эвакуировали около 1,3 тысяч местных жителей.

"Остров. Этот микрорайон Херсона под ежедневными обстрелами российских окупантов. Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС добавилась еще одна опасность — водная стихия. В течение дня Остров стремительно уходит под воду. Затопления настолько колоссальны, что местами оттуда уже невозможно уехать автотранспортом", — говорится в сообщении. .

Даже в такое тяжелое время россияне решили ударить по городу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру на фоне подрыва Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что такой экоцид не мог произойти из-за обстрела.

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