В Чернигове раздались взрывы: враг обстрелял центр города

По предварительной информации, враг атаковал город баллистической ракетой. СМИ пишут о раненых и погибших.

Сегодня, 19 августа, после объявления воздушной тревоги в Чернигове раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", — написал он.

В результате обстрела россиянами центра Чернигова ранены и погибли, передает "Суспільне". По информации издания, центр Чернигова частично перекрыт, там проводится эвакуация людей из заведений питания. На месте работают спасатели, медики, полиция.

Впоследствии, в Воздушных силах добавили, что в Черниговской области кроме ракетной еще есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России и показал последствия удара по Чернигову.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… Все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен", – сказал Зеленский.

Зеленский показал кадры последствий обстрела Чернигова оккупантами

Напомним, примерно в полдень 19 августа в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об опасности применения врагом баллистики.