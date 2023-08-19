У Чернігові пролунали вибухи: ворог обстріляв центр міста

За попередньою інформацією, ворог атакував місто балістичною ракетою. ЗМІ пишуть про поранених та загиблих.

Сьогодні, 19 серпня, після оголошення повітряної тривоги у Чернігові пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом", - написав він.

Унаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі, передає "Суспільне". За інформацію видання, центр Чернігова частково перекритий, там проводиться евакуація людей із закладів харчування. На місці працюють рятувальники, медики, поліція.

Згодом, у Повітряних силах додали, що у Чернігівській області, крім ракетної, ще є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку Росії та показав наслідки удару по Чернігову.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен", – сказав Зеленський.

Зеленський показав кадри наслідків обстрілу Чернігова окупантами

Нагадаємо, приблизно опівдні 19 серпня у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про небезпеку застосування ворогом балістики.