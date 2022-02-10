Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Основные правила подбора зимних шин: лучшие советы автомобилистам

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Основные правила подбора зимних шин: лучшие советы автомобилистам

apnews.com

Каждый автомобилист, должен знать, как правильно выбрать зимние покрышки для своего автомобиля.

Для того, что бы уверенно себя чувствовать на зимней дороге, автомобилист должен позаботиться обо всех аспектах. Самое первое - это выбрать правильные зимние колёса.

ТСН.Авто подготовил для вас подборку самых лучших советов по выбору зимней резины.

С шипами или без

Самый главный вопрос: шипованные или фрикционные (в просторечье "липучка") шины покупать. Тут нужно знать, что идеальных покрышек не существует — каждый тип наиболее эффективен в разных условиях. Первым делом определитесь, где чаще всего придется ездить — по обледенелым, заснеженным дорогам или, наоборот, по очищенным от снега и льда. В Украине покрытые льдом и снегом дороги зимой почти повсеместно встречаются в регионах вне городской черты, а вот Киеве и областных центрах дорожные службы скрупулезнее относятся к своим обязанностям, более-менее регулярно очищая дороги.

Для льда и плотного утрамбованного снега как раз предпочтительнее шипованные шины — только они могут обеспечить безопасное, а значит и комфортное вождение в таких скользких условиях. Причем предпочтительнее покупать шины с заводской ошиповкой — в этом случае сводится к минимуму риск лишится половины шипов из-за некачественной их установки уже после первой зимы.

А главный минус шипованных шин — повышенная шумность, что особенно докучает при езде по асфальту. Вдобавок, на твердом покрытии растет расход топлива и ухудшается управляемость. При этом шипы разрушают и само дорожное полотно. Вот почему в большинстве стран Европы "шиповки" либо запрещены вовсе, либо должны соответствовать довольно жестким требованиям сохранности дорожного покрытия.

©

Но, пожалуй, куда чаще в нашей стране встречается  "шуга" — полурастаявшие снег и лед, которые образуются при околонулевой температуре, а также из-за действия реагентов. В таких условиях шипованная шина склонна к раннему аквапланированию, а вот фрикционная позволяет ехать более уверенно. И если вперемежку с  "шугой" чередуются участки с рыхлым снегом и очищенным асфальтом, "липучка" становится оптимальным выбором.

При покупке фрикционных шин следует учитывать важный момент. Они существуют в двух разновидностях — так называемых скандинавской и среднеевропейской. Отличия — в составе резиновой смеси и рисунке протектора. Скандинавские "липучки" предназначены для суровых зим с обильными снегопадами и большими морозами: резиновая смесь тут более жесткая, а протектор отличается глубоким рисунком с большим количеством ламелей. Такие шины очень хорошо подходят и под украинскую действительность, ведь среднеевропейские зимние "фрикционки" создаются в расчете на мягкие малоснежные зимы с температурой "околонуля": они более мягкие по составу резины и с менее агрессивным протектором

Интересно, что скандинавские "липучки" тоже неплохо работают на льду, но только в строго определенных условиях — при температуре воздуха ниже -15 градусов и отсутствии прямых солнечных лучей, под действием которых даже на таком морозе на поверхности льда образуется водяная пленка. А с учетом использования реагентов безопасная езда на фрикционных шинах по льду переход в разряд чистой теории.  

©

"Всесесонка" — не выход

Ошибаются те, кто рассматривает всесезонные шины как вариант для безопасной езды зимой. "Всесезонка" — это всегда компромисс, а в нашем климате такие шины сочетают недостатки летних и зимних покрышек. Они значительно уступают специальной зимней резине, ведь уже при десяти градусах мороза резиновая смесь "всесезонок" дубеет, шина становится чересчур жесткой и очень скользкой, а езда в любой момент может обернуться  неконтролируемым смертельным вальсом на дороге. Да и износ всесезонных шин выше, что в итоге обернется увеличением расходов, а вовсе не экономией.

©

Зимние шины — на все колеса

Владельцы моноприводных автомобилей стоят перед соблазном установить зимние шины только на ведущую пару колес, тем самым сэкономив n-нную сумму денег. Поддаваться этому искушения нельзя, ведь такая экономия иллюзорна и в итоге может обернуться аварией на дороге.

Различные фрикционные свойства шин на разных осях одинаково плохо влияют на управляемость и безопасность, будь автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

©

Заднеприводный автомобиль с летними шинами на передней оси в каждом повороте будет стремиться ехать прямо. А если "лето" стоит на задней оси переднеприводника, то при торможении задняя часть будет стремиться обогнать переднюю, что в итоге может закончиться разворотом.

А уж если речь идет о возрастном автомобиле без систем АБС и стабилизации (владельцы как раз таких машин стремятся экономить), то летне-зимняя разношинница превращается в смертельную забаву: даже в безобидной ситуации может наступить блокировка колес с последующим переходом в неконтролируемое скольжение.

©

Уже или шире

Тут все просто: размерность покрышек следует выбирать из рекомендованного производителем ряда типоразмеров. При этом зимняя "обувка" может быть немного уже летней и с более высоким профилем. Более узкая шина обладает меньшим пятном контакта и, как следствие, создает большее удельное давление на дорожное полотно, что улучшает управляемость на укатанном снегу, льду и на снежной каше. К тому же, такая покрышка в меньше степени подвержена эффекту аквапланирования. А более высокий профиль необходим для безопасного передвижения по зимним дорогам, где снег и лед нередко скрывают выбоины и наплывы полотна: в итоге уменьшается риск пробоя боковины шины и повреждения закраины диска.

Следующая публикация