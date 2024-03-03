ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей для ветеранов

Сейчас почти 4500 сотрудников ДТЭК защищают Украину в рядах ВСУ.

При создании условий для возвращения ветеранов на работу ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей Украины.

ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей в категории «Работа для Героев», а именно при создании необходимых условий для возвращения ветеранов на работу – перквалификационные программы, поддержка ветеранских сообществ, комплексные программы адаптации.

Отмечается, что ДТЭК имеет 10-летний опыт взаимодействия с ветеранами, а в 2014 году, когда были мобилизованы первые сотрудники, в компании начали разрабатывать первые адаптационные мероприятия, которые уже стали частью ветераноцентрической культуры поддержки.

Сейчас почти 4500 сотрудников ДТЭК защищают Украину в рядах ВСУ. По состоянию на февраль 2023 г. около 530 работников из рядов Вооруженных сил вернулись в гражданскую жизнь. Из них почти 60% (319 сотрудников) после службы снова работают на своих рабочих местах.

Отмечается, что все мобилизованные сотрудники обеспечивают бесплатным медицинским страхованием. Сейчас этот инструмент позволяет получить дополнительные медицинские услуги, которые, например, не покрываются государственными медицинскими программами. Также для раненых существует отдельное сопровождение, как за счет страхового, так и дополнительного финансового участия компании.

Кроме того, для того чтобы поддерживать психологическое состояние сотрудников в ДТЭК, сформирован штат корпоративных психологов.

Напомним, ранее компанию ДТЭК включали в топ-15 работодателей военных суток.