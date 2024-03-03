Потери колоссальные: появились подробности последствия "бавовны" в Феодосии

В Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.

Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы. В результате атаки был уничтожен нефтепровод оккупантов.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

"Агенты из оккупационных органов власти сообщают, что сегодня ночью был прилёт по нефтепроводу в городе.Последствия устраняли до самого утра. Убытки колоссальные", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 марта в Феодосийском районе прогремели взрывы.

Оккупанты перекрыли движение по трассе в районе Феодосии.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук прокомментировал ночную "бавовну" в Феодосии. Он отметил, что Силы обороны свою работу выполняют, ведь у Украины появились инструменты огневого поражения.

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