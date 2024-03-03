ДТЕК увійшов до рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів

За створення умов для повернення ветеранів на роботу ДТЕК увійшов в рейтинг найкращих роботодавців України.

ДТЕК увійшов у рейтинг найкращих роботодавців у категорії «Робота для Героїв», а саме за створення необхідних умов для повернення ветеранів на роботу - перкваліфікаційні програми, підтримку ветеранських спільнот, комплексни програми адаптації.

Наголошується, що ДТЕК має 10-річний досвід взаємодії з ветеранами, а у 2014 році, коли було мобілізовано перших співробітників, у компанії почали розробляти перші адаптаційні заходи, які вже стали частиною ветераноцентричної культури підтримки.

Наразі майже 4 500 співробітників ДТЕК захищають Україну в лавах ЗСУ. Станом на лютий 2023 р. близько 530 працівників з лав Збройних сил повернулися до цивільного життя. З них майже 60% (319 співробітників) після служби знову працюють на своїх робочих місцях.

Зазначається, що всіх мобілізованих співробітників забезпечують безкоштовним медичним страхуванням. Зараз цей інструмент дає можливість отримати додаткові медичні послуги, які, наприклад, не покриваються державними медичними програмами. Також для поранених існує окремий супровід, як коштом страхової, так і додаткової фінансової участі компанії.

Окрім того, для того щоб підтримувати психологічний стан співробітників у ДТЕК сформовано штат корпоративних психологів.

Нагадаємо, раніше компанію ДТЕК включали у топ-15 роботодавців воєнної доби.