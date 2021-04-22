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Календарь беременности
Семейный врач Кристина Шевченко рассказала, что происходит в организме будущей матери во время беременности. Как меняется ее тело каждый месяц, как растет и развивается ребенок. Какие анализы нужно сдавать, каких рекомендаций придерживаться и что должно насторожить.
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Восьмой месяц беременности: эмоциональные качели и поиск роддома
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Седьмой месяц беременности: переворот ребенка и схватки Брэкстона-Хикса
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Шестой месяц беременности: отеки, запоры изжога и бессонница
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Пятый месяц беременности: время, когда между матерью и ребенком устанавливается особая связь
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Четвертый месяц беременности: окончание токсикоза и первые шевеления ребенка
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Третий месяц беременности: время душевного покоя и ярких оргазмов
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Второй месяц беременности: время важных перемен в организме женщины
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Первый месяц беременности: что нужно сделать и каких рекомендаций придерживаться