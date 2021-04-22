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ТСН в социальных сетях

Календарь беременности

Семейный врач Кристина Шевченко рассказала, что происходит в организме будущей матери во время беременности. Как меняется ее тело каждый месяц, как растет и развивается ребенок. Какие анализы нужно сдавать, каких рекомендаций придерживаться и что должно насторожить. 

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