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ТСН у соціальних мережах

Календар вагітності

Сімейний лікар Кристина Шевченко розповіла, що відбувається в організмі майбутньої матері під час вагітності. Як змінюється її тіло кожен місяць, як росте і розвивається дитина. Які аналізи потрібно здавати, яких рекомендацій дотримуватися і що повинно насторожити.

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