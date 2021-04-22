Календар вагітності

Сімейний лікар Кристина Шевченко розповіла, що відбувається в організмі майбутньої матері під час вагітності. Як змінюється її тіло кожен місяць, як росте і розвивається дитина. Які аналізи потрібно здавати, яких рекомендацій дотримуватися і що повинно насторожити.