Играла с дезодорантом: в Тернополе 6-летняя девочка получила ожог глаз

Ребенка госпитализировали.
В воскресенье, 11 июля, в Тернопли 6-летняя девочка случайно запшикала себе глаза дезодорантом с баллончика. В результате девочка получила химический ожог глаз.
Об этом сообщил директор Тернопольского центра экстренной медицинской помощи Михаил Джус.
"В 23:46 бригада скорой выезжала на ул. Макаренко. По словам мамы, ребенок случайно запшикал себе глаза дезодорантом с баллончика. С химическим ожогом глаз 1-2 степени, после оперативно оказанной медицинской помощи, маленькую пациентку доставили в глазной травмпункт", — сообщил директор медучреждения.
Напомним, во Львове спасают 5-летнюю девочку, которая случайно проглотила батарейку, что спровоцировало ожог и отек в пищеводе.