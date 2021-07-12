Играла с дезодорантом: в Тернополе 6-летняя девочка получила ожог глаз

Играла с дезодорантом: в Тернополе 6-летняя девочка получила ожог глаз

Ребенка госпитализировали.

В воскресенье, 11 июля, в Тернопли 6-летняя девочка случайно запшикала себе глаза дезодорантом с баллончика. В результате девочка получила химический ожог глаз.

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Об этом сообщил директор Тернопольского центра экстренной медицинской помощи Михаил Джус.

"В 23:46 бригада скорой выезжала на ул. Макаренко. По словам мамы, ребенок случайно запшикал себе глаза дезодорантом с баллончика. С химическим ожогом глаз 1-2 степени, после оперативно оказанной медицинской помощи, маленькую пациентку доставили в глазной травмпункт", — сообщил директор медучреждения.

Напомним, во Львове спасают 5-летнюю девочку, которая случайно проглотила батарейку, что спровоцировало ожог и отек в пищеводе.

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