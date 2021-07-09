"Історії з коліс": де в Україні роблять хамон і як туди дістатися велосипедом

"Історії з коліс": де в Україні роблять хамон і як туди дістатися велосипедом

Цікава мандрівка рідною країною.

Половина українських птахів - в одному місці. Мальовничі заплави в серці Полісся приваблюють 250 видів пернатих.

Чому їм там так добре - знає Сергій Моргун. До заповідних місцин він дістався велосипедом. Роззнайомився з місцевими і бонусом скуштував український хамон. Виявляється, є й такий. Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

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В шаленому темпі уже п'ятий день, подекуди без обіду. Мандрівники їдуть по під вузькоколійки. Далі у село Млинок, дорогою це 82 кілометри, а колією – всього шість.У Млинках є унікальний міст. Цей міст чи не єдиний в Україні - залізничний міст на дерев'яних основах. Має 153 метри завдовжки (це найбільша в Європі переправа такої конструкції). Яка височить над річкою Стир майже 120 років. Дерев’яні основи вже почали руйнуватися, їх треба замінювати, але поки він так ще вражає.

Надвечір дісталися села Селіска. Тут живе пані Світлана, і вона готує найсмачніші страви. Пані Світлана завжди все готує у печі. В цім краї від давна традиційними собі вважають з зернових – жито (випікають хліб), а з бобвих – горох та квасолю. Бобівник схожий на зрази. Натирається картопля, стікає крохмаль, додаєм цибулю, сіль та перець, і загортаємо всередину товчений біб. І далі в піч.

"Історії з коліс": де в Україні роблять хамон і як туди дістатися велосипедом

А доки смажиться, господиня пригощає іншою традиційною смакотою – це український хамон. Це в'ялене на печі м'ясо. Тут називають його ще – Мацик. Враження – їв би і їв би. Тим часом Бобівники вже підрум'янились. Заправляємо шкварками з цибулею, і вони готові. Все смачно й досить поживно.

Далі подорож велосипедом не можлива. Тож мандрівники пересідають на воду. Тут із байдарками вже чекає Віталій Веремчук, краєзнавець. Він працює в Національному природньому парку Прип’ять-Стохід, а це майже 40 тисяч гектарів, у межах заплав однойменних річок Прип’яті та Стоходу.

Стохід має таку назву, бо тече не одним руслом, а десятками русел. Жилети на себе, байдарки у воду, короткий інструктаж, і вирушаємо. Тут заплавний ліс - одне із найгарніших місць в околиці. Вода ніби як чорна, але це лише здається. Метрів за 300 русло ширшає, відкривається біле латаття, час від часу до птахів, здається, рукою дістати можна.

Пташиний світ тут налічує близько 230 видів птахів. Це практично половина усіх птахів, які відмічені на території України. Тут на Поліссі густота населення і промислових підприємств найменша по країні, тож їм комфортно. Як і іншим мешканцям.

Експедиція триває, і наземний шлях ще продовжується. Журналісти з собою привезли фотопастку. Цей пристрій вже кілька разів встановлювали на ніч. Вона реагує на рух та фотографує. На Поліссі вдосталь і оленів, і косуль, ведьмідь заходить з Білорусі, часом трапляються вовки і навіть рисі. Найбільше із великих рохкає тут кабанів або лисиць.

Нагадаємо, як доїхати до найдовшої вузькоколійної залізниці у Європі та чи працює вона нині. 56 мостів та місточків перетинає на своєму шляху одна з найдавніших вузькоколійок Європи, що між поліськими селами Антонівка та Зарічне.

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